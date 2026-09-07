Arteixo reduce una indemnización a 16.000 euros a una empresa de Sabón por la falta de mantenimiento de la nave dañada

El Consello Consultivo da la razón al Concello de Arteixo de solo pagar 16.000 euros a la empresa afectada por la caída de unas ramas en su nave del polígono de Sabón. La compañía solicitaba una indemnización de 26.500 euros, pero el perito del Ayuntamiento rebajó la cuantía al considerar que se trataba de un inmueble de 50 años y que no había realizado ningún tipo de mantenimiento y mejora.

Los hechos se remontan al 16 de enero de 2023. En el entorno del embalse de O Rosadoiro, en la parcela colindante a la empresa, había unos 16 árboles, "de gran porte y volumen" con un importante número de ramas que se extendían sobre distintas áreas del terreno de la compañía. Según el informe del vigilante ambiental municipal se comprobaron daños en la cubierta en dos puntos, que llegaron a agujerear el techo.

Más de dos años después, en una visita de pericial, se comprobó que las reparaciones que se tuvieron que hacer en la cubierta y los daños por las filtraciones de agua, afectaron a planchas del falso techo en la zona del almacén.

La empresa afectada solicitó una indemnización al Concello de Arteixo por 26.515 euros por "daños y pérdidas" causados por el incidente, amparados en un informe pericial propio. El análisis de la aseguradora cifraba estos daños en 16.354 euros, cantidad que, finalmente el Ayuntamiento abonó a la empresa.

Al ser una cuantía superior de 15.000 euros se tuvo que remitir el expediente al Consello Consultivo, que certificó que Arteixo tramitó correctamente el procedimiento. En este estaba incluido el atestado de la Policía Local del incidente así como un amplio reportaje fotográfico y declaraciones de testigos.

Tanto empresa como Concello coincidían en la necesidad de reponer y sustituir la cubierta, ya que no se puede arreglar por su antigüedad, pero discrepaban en el importe necesario para esta intervención. El órgano consultivo acaba dando la razón a Arteixo por la reclamación concedida al interpretar que el dictamen pericial del concello "resulta más preciso" que el análisis de la empresa.

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El perito del Concello consideraba que, al tener la nave más de 50 años de antigüedad, la depreciación tenía que ser de, al menos, un 70%, ya que "no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento ni mejora". "Se considera aplicar esta depreciación en el desmontaje de la cubierta ya que su alto coste es debido precisamente a la existencia del amianto", que, explicaba, "requiere la intervención de empresas homologadas", lo que aumentaba el precio de la intervención.