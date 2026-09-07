El Concello de Cambre abre este mes una consulta para conocer qué actividades piden los jóvenes

El Concello de Cambre ha puesto en marcha este mes de septiembre una consulta dirigida a los jóvenes para conocer qué actividades les gustaría que se organizasen en el municipio, y qué nuevas propuestas considera de interés en ámbitos como el ocio, la cultura, el deporte o las actividades juveniles. La primera fase está abierta, y se puede participar de manera telemática, a través de un formulario que se puede encontrar en forms.gle/quqo2LGiCNSVaZ6VA .

Este "cuestionario breve", en el que los jóvenes podrán proponer libremente actividades, será una primera fase, que se extenderá durante la primera quincena del mes. Se recogerá la franja de edad de los participantes, así como la parroquia en la que pasa la mayor parte del tiempo. En la segunda quincena de septiembre, las propuestas recibidas se analizarán y agruparán para elaborar una segunda encuesta, de priorización. Aquí se podrán escoger las actividades que despierten mayor interés, así y conocer las preferencias de la juventud sobre cuestiones como horarios localización o frecuencia. La alcaldesa, Diana Piñeiro, explica que “queremos coñecer directamente que lle interesa á mocidade de Cambre".