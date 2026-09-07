El Concello de Cambre abre este mes una consulta para conocer qué actividades piden los jóvenes
La alcaldesa explica que "queremos coñecer directamente que lle interesa á mocidade"
El Concello de Cambre ha puesto en marcha este mes de septiembre una consulta dirigida a los jóvenes para conocer qué actividades les gustaría que se organizasen en el municipio, y qué nuevas propuestas considera de interés en ámbitos como el ocio, la cultura, el deporte o las actividades juveniles. La primera fase está abierta, y se puede participar de manera telemática, a través de un formulario que se puede encontrar en forms.gle/quqo2LGiCNSVaZ6VA .
Este "cuestionario breve", en el que los jóvenes podrán proponer libremente actividades, será una primera fase, que se extenderá durante la primera quincena del mes. Se recogerá la franja de edad de los participantes, así como la parroquia en la que pasa la mayor parte del tiempo. En la segunda quincena de septiembre, las propuestas recibidas se analizarán y agruparán para elaborar una segunda encuesta, de priorización. Aquí se podrán escoger las actividades que despierten mayor interés, así y conocer las preferencias de la juventud sobre cuestiones como horarios localización o frecuencia. La alcaldesa, Diana Piñeiro, explica que “queremos coñecer directamente que lle interesa á mocidade de Cambre".
- Las magdalenas de A Coruña que llegaron hasta Zara desde el Quinto Pino: 'Estoy superescondida, pero lo uso como reclamo
- Fiesta sorpresa al cura de Oleiros
- Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: 'Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar
- Diecinueve conciertos y miles de raciones de empanada: la macrofiesta a 20 minutos de A Coruña que arranca este jueves con París de Noia y Los Satélites
- Inaugurado el nuevo paseo de la ría de O Burgo con la vista puesta en prolongarlo por A Coruña
- El Tribunal de Cuentas cita a los exalcaldes de Cambre Óscar García Patiño y María Pan tras su investigación por las horas extras de la Policía Local
- Movilización vecinal para recuperar las vistas del mirador de A Espenuca, 'el balcón de As Mariñas
- Perillo lanza una camiseta con la Biblioteca Rialeda de protagonista para celebrar sus fiestas