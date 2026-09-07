La Casa Cervigón, en Oleiros, atesora el primer jardín moderno de Galicia

El parque de O Pasatempo de Betanzos marcó un antes y un después en la concepción de los jardines en Galicia, que a comienzos del siglo XX dejaron atrás la configuración de paseo clásico a la sombra de magnolios y camelios para dar paso a amplias praderas que permitían lucir las fachadas de los nuevos edificios racionalistas. El Pasatiempo marca, pues, el epílogo de una época en la que las estatuas sobre pedestales o las referencias a la cultura clásica desaparecen para hacer sitio al jardín moderno, que tiene en la comarca coruñesa a varios de sus máximos exponentes.

El principal de ellos es la Casa Cervigón, en Oleiros, que alberga el que está considerado como la primera muestra de un jardín moderno en Galicia. Así se desprende de la publicación Barcos no Xardín. Apuntamentos arquitectónicos sobre o xardín do século XX en Galicia. Os casos litorais, del investigador Ricardo Varela, que figura entre las actas del XIII Congreso Docomomo Ibérico.

El jardín, concebido en 1938 por el arquitecto catalán Jordi Tell i Novellas, que se encargó también de la construcción de la casa para la familia de ebanistas Cervigón, ocupa una amplia pradera verde en pendiente que remata en un extenso mirador en pérgola montado sobre las rocas. No es el límite de la parcela, ya que la finca incluye también un pequeño islote con una zona de pesca que se ve desde la playa de Santa Cristina.

Como explica el artículo, se trata de una pieza arquitectónica "sofisticada y única" dentro del patrimonio gallego. En la parte delantera de la vivienda, Tell diseñó una diana que Varela asimila "irónicamente" a un helipuerto, igual que en la zona del jardín ve en el camino que cruza la finca de este a oeste una T mayúscula como firma y anagrama de su autor, que reservó uno de los extremos de la finca para crear un pinar a modo de bosque lateral. Para el otro borde, apunta el investigador, llegó a plantear una "esbelta fila de cipreses", pero finalmente no llegó a ejecutarla por no encajar con el modelo atlántico.

Vista aérea del jardín de la Casa Cervigón. / LOC

Referente perdido

Pero el de Cervigón no es el único ejemplo de jardín moderno en Oleiros. No muy lejos de allí, junto a la Nacional 6, se alza la Casa Caramés, también exponente de la vanguardia racionalista. El jardín, hoy en día desaparecido, se dividía en dos niveles unidos por una escalinata. Los senderos fragmentaban la finca en cuatro. El corral, las palmeras y los frutales se situaban en la parte orientada al Sur, mientras que la zona Norte se reservaba para hortalizas y cipreses. La jardinería era la protagonista de la parte central y, al fondo del terreno, limitando con la ría (ahora paseo), un mirador en forma de glorieta abrazado por dos caminos circulares que recuerdan a la pérgola de Cervigón.

Vista actual de la antigua finca Caramés, en cuyos terrenos hay ahora dos piscinas. / LOC

El jardín, situado "en un entorno natural de mareas cambiantes y villas eclécticas de extrovertidas cubiertas" estaba preparado para incorporar un embarcadero y un acuario, pero nunca se llegaron materializar.