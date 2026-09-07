Malestar en Curtis por los "continuos cortes de luz": "Algo pasa porque esto no es normal"

El Concello de Curtis ha dirigido una queja formal a la distribuidora de Naturgy por las "graves e inaceptables deficiencias" en el suministro eléctrico. El Gobierno local dirigido por Javier Caínzos (PP) denuncia "continuos cortes de luz" que "afectan á vida diaria" de los vecinos y ocasionan "danos importantes á economía local".

El Ayuntamiento apela en concreto a constantes interrupciones que afectan a la parroquia de Santaia, que abarca las localidades de Teixeiro, Outeiro, Carballas e Penedo, el parque empresarial, y a la parroquia de Lourdes, especialmente a los lugares de O Seixo de Arriba y O Seixo de Abaixo.

En los últimos tres meses, estas zonas sufren cortes de luz "prácticamente diarios y sin previo aviso", denuncia el Ejecutivo municipal en un comunicado remitido a los medios: "Esta situación está a dificultar o normal funcionamento dos fogares, interrompe a actividade económica local e industrial e prexudica o desenvolvemento do traballo diario", advierte el Gobierno local, que llama la atención sobre los daños materiales y las pérdidas económicas provocadas en viviendas y negocios por las "constantes variaciones de tensión" y las interrupciones del servicio.

Ante esta situación y tras recibir numerosas quejas vecinales, el Concello de Curtis insta a Naturgy a realizar una "revisión técnica exhaustiva e inmediata" del tendido eléctrico, las subestaciones y de los centros de transformación que dan servicio a las zonas afectadas y a aprobar obras de mejora y modernización "para erradicar estas disfuncións".

"Es un cachondeo, la gente ya protesta en la calle"

Los cortes de luz traen de cabeza desde hace unos meses al responsable del centro etnográfico de Teixeiro. "Algo pasa porque esto no es normal", lamenta Roberto Díaz, que afirma que desde hace unos meses no hay semana sin que se registre alguna incidencia: "El miércoles o el jueves de la semana pasada tuve dos cortes seguidos", critica este trabajador, que llama la atención sobre los contratiempos que se derivan de estas interrupciones del suministro, algunas de pocos segundos: "Cuando se va la luz se desconfigura toda la museografía y ya he tenido que llamar varias veces al informático de la Diputación", explica el responsable de este centro de divulgación del río Mandeo, que sostiene que se trata de un problema muy extendido : "Tienen que tomar medidas, la gente ya protesta en la calle, es un cachondeo", critica este vecino, que llama la atención sobre la escasa distancia entre el museo y la subestación.

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En empresas del parque empresarial de Teixeiro, las deficiencias en el suministro se deben especialmente a cambios de tensión. "Lo que hay son bajadas de tensión minimas que afectan a la automatización de las fábricas", explica José Manuel Martínez, de Piensos Sil. Este empresario explica que se registran dos o tres casos de este tipo al mes, que llevan aparejadas paradas de producción y también un desgaste en los propios sistemas: "Con estas incidencias la vida útil de la automatización se reduce", apunta el responsable de esta fábrica de piensos, que sopesa la posibilidad de instalar equipos para detectar estos cambios de tensión y realizar las reclamaciones oportunas". Martínez coincide con el Concello en reclamar que se realicen las revisiones y mejoras que procedan para garantizar un suministro eléctrico en condiciones en un polígono industrial que se encuentra además en proceso de expansión y que está llamado a acoger el primer gran centro de control de datos de Galicia.