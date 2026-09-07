La Xunta declara de interés autonómico la ampliación de la empresa de carpintería Mantiñán Lestayo, en Carral

La Xunta declaró este lunes a la ampliación de las instalaciones de Mantiñán Lestayo, en el municipio de Carral, como un proyecto de interés autonómico (PIA). La empresa está dedicada a la carpintería metálica y da trabajo a más de un centenar de trabajadores desde hace casi 30 años.

Esta declaración permite la consolidación en el polígono industrial de Os Capelos, al facilitar el incremento de la superficie actual y la modernización de los procesos productivos, según destaca la Xunta en una nota a medios.

El grupo empresarial investirá 10,09 millones de euros, de los que la mitad, unos 6,5 millones, se destinarán a la construcción de las nuevas instalaciones y el resto a los equipos y máquinas necesarios. El proyecto cuenta con un ámbito de actuación de 55.240 metros cuadrados, con una superficie construida que triplicará a la actual. Esta ampliación, detalla el gobierno autonómico, supondrá la creación de más de 30 nuevos puestos de trabajo directos.

De esta forma la Xunta creará una zona de suelo urbanizable para destinarlo a la expansión del complejo industrial existente y mejorar las comunicaciones entre ellas y permitir la especialización de cada una de las naves. Durante las obras también se urbanizará el entorno para adaptarlo a las necesidades de maniobra, aparcamiento y a una mejor integración natural y paisajística. Las actuaciones se ejecutarán en dos fases con un cronograma previsto para los próximos seis años.

Tras la declaración del Consello de la Xunta se iniciará el procedimiento para aprobar esta iniciativa como proyecto de interés autonómico. El Gobierno autonómico recuerda que desde el año 2021, cuando se aprobó la norma que regula estos proyectos, se han declarado otros cinco PIA de carácter industrial: la ampliación de las instalaciones de Aguas do Paraño, en Boborás; el campus de I+D del Grupo Santos, en Boqueixón; la ampliación de las instalaciones de Montajes Fivi, en Teo; la mejora del centro de procesado avícola de Coren en Santa Cruz de Arrabaldo, y la ampliación de las instalaciones de Prefabricados Santa Comba, en Santa Comba.

Ampliación del polígono de Os Capelos

A esta iniciativa privada se le suma también la intención por parte del Concello de Carral de aumentar la superficie del polígono de Os Capelos en los próximos años. Con la llegada a la Alcaldía de José Luis Fernández Mouriño tras la moción de censura del año pasado, el popular anunció la tramitación de un plan parcial para sumar 90.000 metros cuadrados cambiando el uso de terrenos actuales.

Además, el nuevo Plan General carralés, todavía pendiente del visto bueno de informes sectoriales de Fomento, Augas de Galicia y Patrimonio así como su aprobación, prevé añadir hasta 400.000 metros cuadrados de suelo industrial, al otro lado de la carretera N-550.

El de Mantiñán Lestayo era uno de los tres proyectos de interés autonómico que estaba persiguiendo el Ejecutivo de Fernández Mouriño, junto con la ampliación de la compañía Panadería da Cunha, un obrador de pan tradicional de Carral.