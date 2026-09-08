El BNG de Sada apoya las quejas vecinales por deficiencias en la obra Sanjurjo Badía

El edil del BNG de Sada, Emilio Graña, y la diputada Iria Taibo mantuvieron una reunión con vecinos de Fontán para recoger sus demandas. Entre otros asuntos, salió a relucir el «mal remate» de las obras de Sanjurjo Badía, y la «mala xestión dos residuos e escombros con restos de amianto», explican los nacionalistas.

«A execución desta obra é moi mellorable e demandamos ao Goberno municipal que aporte solucións a estes malos remates que provocan que se asolaguen vivendas», reclama el BNG. Estas deficiencias también fueron denunciadas por el PP y Unidos por Sada.