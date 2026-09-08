Elegidas las cinco bandas locales que actuarán en el Rock in Cambre

El Concello cambrés ha seleccionado ya las cinco bandas locales que actuarán en el Rock in Cambre. Serán Black Crab, Os Escarapotes, Panxea, Inadaptados y Stonewolf, los cinco grupos que se impusieron en la I Batalla de Bandas de Cambre, que se celebró los días 4 y 5 de septiembre.

El departamento de Cultura se pondrá en contacto durante los próximos días con las bandas seleccionadas para coordinar su participación y concretar los horarios de las actuaciones, explica el Gobierno local, que felicita a las cinco bandas, que recibirán 950 euros por su actuación.

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El Rock in Cambre se celebrará los días 25 y 26 de septiembre. Actuarán Medina Azhara, Boikot, Biznaga, Carlangas y Me Fritos and the Gimme Cheetos.