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Elegidas las cinco bandas locales que actuarán en el Rock in Cambre

Black Crab, Os Escarapotes, Panxea, Inadaptados y Stonewolf se imponen en la batalla de bandas

Uno de los conciertos de la batalla de bandas de Cambre.

Uno de los conciertos de la batalla de bandas de Cambre. / LOC

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Cambre

El Concello cambrés ha seleccionado ya las cinco bandas locales que actuarán en el Rock in Cambre. Serán Black Crab, Os Escarapotes, Panxea, Inadaptados y Stonewolf, los cinco grupos que se impusieron en la I Batalla de Bandas de Cambre, que se celebró los días 4 y 5 de septiembre.

El departamento de Cultura se pondrá en contacto durante los próximos días con las bandas seleccionadas para coordinar su participación y concretar los horarios de las actuaciones, explica el Gobierno local, que felicita a las cinco bandas, que recibirán 950 euros por su actuación.

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El Rock in Cambre se celebrará los días 25 y 26 de septiembre. Actuarán Medina Azhara, Boikot, Biznaga, Carlangas y Me Fritos and the Gimme Cheetos.

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