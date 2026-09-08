La gastronomía de Venezuela, Uruguay y Galicia se fusiona en Arteixo

Una nueva cara ha aparecido en Vilarrodís, en Arteixo. La Cocina de Ade, nombre junta las primeras letras de los nombres de los propietarios, (Ali, Dani y Emi), es un local combina las gastronomías de origen y destino, con una carta con referencias a Venezuela, Uruguay y Galicia.

"El proyecto nació porque queríamos emprender. Nosotros veníamos trabajando en la hostelería, se dio esta oportunidad y aprovechamos", explica Daniel Díaz. A los tres les gustaba la atención al cliente y cocinar, pero su experiencia en el sector no había del todo positiva. "Queríamos tener algo nuestro propio", dice el hostelero.

Díaz llegó el primero a Galicia, hace cuatro años, seguido tanto de su madre como su pareja, y desde entonces han hecho de Arteixo su hogar. La idea, señala el establecimiento en sus redes sociales, sale de "las ganas de compartir lo que somos: una mezcla de Galicia, Uruguay y Venezuela, cada uno con su cocina, su historia y su sabor".

El local abrió el pasado 15 de agosto y, desde entonces, la aceptación ha sido "muy buena". "A la gente le ha gustado, ha probado las comidas de las diferentes culturas y las aceptaron bastante", afirma Díaz, que destaca que sus clientes sobre todo son trabajadores del polígono industrial de Sabón.

Los tres se encuentran ahora mismo trabajando en la carta, incluyendo platos fuertes, y que se sumen a un menú donde hay arepas, empanadas y croquetas. Por ahora, explican, se centran tanto en desayunos a primera hora como las cenas, animados por los vecinos. "Nos han dicho que se mueve más en la noche y que hacía falta un lugar para cenar".

Los retos y la terraza

El reto hasta el momento, destaca el propietario, ha sido "que la gente nos conozca". Los tres han optado por darse a conocer por redes sociales y confiar en el boca a boca. "Han venido bastantes personas que viven por aquí cerca y nos han ido recomendando", añade Díaz.

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La terraza es el atractivo por excelencia del local. "Los clientes están súper encantados. Hay muchos que vienen directamente a la terraza, porque la ha visto por fotos, y decide quedarse allí", explica el hostelero, que añade que, además del espacio exterior al descubierto, también cuentan con una parte cubierta, donde la gente puede resguardarse de la lluvia. "Sentimos que tenemos un plus con este tema, porque hay gente a la que le gusta seguir tomando algo al aire libre", afirma Díaz.