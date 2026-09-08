Golpe a la natación de Culleredo: el club se queda con solo un carril en la piscina de Acea de Ama

El Club de Natación de Culleredo está en una situación "límite". Así lo afirma la presidenta de la entidad Dolores Sar, tras recibir la noticia de que se habían reducido los espacios para los cursos municipales de natación en el complejo de Acea da Ama, lo que obliga al club a eliminar los cursos de perfeccionamiento.

El conflicto comenzó hace unas semanas cuando se les comunicó que solo tendrían una calle de las piscina para los cursos, cuando solían tener dos, por el solapamiento de uso con la Universidad Laboral, para que los alumnos hagan allí las clases. En la instalación comparten espacios los usuarios habituales de Acea da Ama, estudiantes del centro de Formación Profesional y los niños que aprenden a nadar.

El Concello explica que tienen acordado el uso de varias horas y calles de la piscina pública, y que paga por ellas a la Xunta de Galicia, quien gestiona el complejo.

El motivo de la reducción de las calles que les comunicó la Xunta es que la Laboral tiene un "uso prioritario" de la piscina por motivos educativos. Por ello, Culleredo se puso en contacto con el ciclo de FP, que les informó que "no tenían prioridad sobre eso horario", pero que se les indicó así por la concesionaria de la piscina y que, una vez publicadas "no podrían variarlas".

"Nos pusimos en contacto con el Culleredo ya en julio", detalla la presidenta, que dice que pidieron empezar en septiembre y no consiguieron respuesta, por lo que los cursos tendrán que empezar en octubre. Desde el Ayuntamiento insisten que se "contactó de inmediato con todos los implicados" para aclara la situación y que tiene abiertas gestiones con otras instalaciones del entorno para disponer de horas para los clubes.

"El Ayuntamiento de Culleredo actuó con celeridad desde el momento de conocer esta variación en el uso de la piscina de Acea de Ama para evitar que se vea afectada la actividad normal de clubes y tiene abiertos todas las vías a su alcance", afirman.

Desde el Club de Natación de Culleredo destacan que llevan reclamando años nuevas instalaciones de piscinas municipales, ya que en la actualidad se tienen que desplazar hasta A Barcala, en Cambre, para entrenar.

Preocupa la supervivencia del club

Esta reducción para los cursos municipales supone un golpe duro tanto en lo deportivo como en lo económico para el Club de Natación de Culleredo. "Entre los que aprenden a nadar y los cursos de perfeccionamiento perdemos muchos niños. Si no tenemos ya perfeccionamiento perderemos a muchos posibles nadadores que quieran seguir en el deporte y competir", explica la presidenta.

"Si cerramos esos grupos, el club no tiene renovación. Se muere el deporte de base porque ya no tiene actividad. Son 50 familias las que se han quedado fuera este año", añade. De esta manera, explica, en lugar de subir cuatro o cinco niños a las categorías de benjamines o alevines, sube solo uno, que no puede entrar a competir ese año y desmotiva la continuidad en el deporte.

Con la pérdida de estos cursos también pierde una fuente de ingresos esencial para pagar a monitores y entrenadores. "Estamos perdiendo muchísimo dinero", admite Sar, a la que le preocupa la viabilidad y supervivencia de unos de los clubes deportivos históricos en Culleredo. "No sé si vamos a poder sacarlo adelante”, sentencia.

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El BNG local llevará al pleno de este jueves una moción para tratar este tema. Los nacionalistas critican la "pésima" gestión municipal con las infraestructuras deportivas y piden una piscina propia. "Neste momento hai que resolver a necesidade urxente dun clube de natación, pero hai que ir máis aló e dotar o noso Concello dunhas instalacións dignas, tanto para a natación como para o resto das modalidades", señaló el portavoz Tono Chouciño.