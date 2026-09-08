Oleiros comienza el curso reclamando a la Xunta la línea de bus a la Universidade da Coruña

Septiembre es el mes de la vuelta al cole. Estos días, cientos de alumnos retoman las clases y los autobuses se vuelven a llenar de estudiantes que acuden a sus centros de enseñanza. En Oleiros, su alcalde, Ángel García Seone, ha aprovechado esta circunstancia para volver a reclamar a la Xunta la creación de una línea directa con la UDC que dé servicio a los cerca de 800 alumnos y profesores de la universidad que residen en el municipio.

"Pasaron os meses e seguimos igual", lamenta el regidor oleirense, que considera "un escándalo" la actitud del Ejecutivo gallego en esta cuestión, que provoca que los vecinos de la localidad, pero también de otros ayuntamientos como Betanzos, Sada o Bergondo, "sigan sen poder acceder á Universidade". Es más, García Seoane recuerda que los de Culleredo, Arteixo y parte de Cambre sí disponen de este servicio directo del que carece Oleiros.

Viejas demandas

La petición del alcalde no es nueva y se suma a otras demandas como la extensión del bus urbano 1A de A Coruña hasta Santa Cristina, ampliar en 800 metros el recorrido del bus que va a San Pedro de Nós para llevarlo hasta la iglesia; mejorar el servicio en la zona de Xaz, o hacer una línea de transporte a los polígonos de la comarca. No obstante, sí que es en la que más esfuerzos ha invertido. De hecho, el pasado mes de junio el Concello presento su particular línea de transporte público a la Universidad, un autobús destartalado, lleno hasta la bandera de pasajeros de cartón pluma y con un muñeco con la cara de la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, al volante con el que denunciaba que el el bus a la UDC "non arranca".

Este mensaje hace referencia a que el Concello lleva dos años reclamando la creación de esta línea, de momento sin un compromiso claro de la Xunta para implantarla. Se trata de una conexión que, como apuntó García Seone, sí que tienen concellos como Culleredo, Arteixo y una parte amplia de Cambre. La última noticia de la Xunta a este respecto fue el pasado mes de abril, tras una reunión con los concellos del área de la que Oleiros se levantó, en la que la directora xeral de Mobilidade señaló que la creación de una nueva línea entre Perillo y la Universidad se encontraba en fase de estudio como otras de las demandas oleirenses en materia de transporte metropolitano.