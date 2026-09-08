El PP de Oleiros pide un pleno extraordinario sobre la contratación del director del multiusos de Bastiagueiro

El concurso público para la elección del nuevo director del Complejo Multiusos de Bastiagueiro, que se ha saldado con la renuncia del único candidato declarado apto, ha suscitado las dudas sobre el proceder del Concello entre los partidos de la oposición. El último en mover ficha ha sido el Partido Popular, cuyo grupo municipal ha informado este martes de su intención de solicitar un pleno extraordinario para exigir explicaciones al Gobierno local y para el que pide el apoyo del resto de grupos de la Corporación para que el asunto sea tratado «con la máxima transparencia».

Como indica la formación en un comunicado, el Complejo Multiusos de Bastiagueiro, al que el alcalde ha rebautizado como A Colmea, ha estado rodeado de polémica prácticamente desde el inicio de su construcción. «A las sucesivas modificaciones del proyecto se han unido importantes incrementos presupuestarios que elevaron el coste de la infraestructura desde una previsión inicial cercana a los siete millones de euros hasta cerca de diecisiete millones de euros, sin incluir el valor de los terrenos», recuerdan los populares.

Ahora denuncian que el proceso de selección de la persona encargada de dirigir el futuro complejo «ha generado nuevas dudas». Por un lado, hacen referencia a las posibles irregularidades en el desarrollo del proceso que pusieron en cuestión varias de las personas aspirantes al puesto. Por otro, señalan al hecho de que las persona finalmente designada para ocupar el cargo habría conocido el resultado antes de su publicación oficial, «posiblemente a través del propio alcalde», apuntan desde el Partido Popular.

Respuesta clara

Por todo ello, la formación considera «imprescindible» que el regidor oleirense explique «con total claridad» cómo se desarrolló todo el proceso, cuáles fueron los criterios aplicados por la comisión evaluadora, las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en las distintas pruebas, cuál fue la participación de la Alcaldía, por qué el candidato conoció el resultado antes de su publicación oficial y cuáles fueron las razones de su posterior renuncia.

Estas cuestiones figuran en la solicitud que el Partido Popular presentará para la convocatoria del pleno extraordinario, para el que el grupo municipal solicitará el respaldo del resto de partidos de la Corporación «convencidos de que la transparencia, la objetividad y la seguridad jurídica deben presidir cualquier proceso de selección promovido por una administración pública», señalan.