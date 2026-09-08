Reproches de la Valedora por los años de tardanza en tramitar los desbroces de fincas en concellos de As Mariñas

La Valedora do Pobo acaba de publicar dos informes que ponen de nuevo el foco en el retraso de los concellos de la comarca en hacer cumplir la ley de prevención de incendios. En esta ocasión, las resoluciones afectan a los municipios de Sada y Oza Cesuras y parten de sendas denuncias vecinales por el mal estado de fincas próximas a sus viviendas. En el caso del municipio fusionado, las quejas se remontan a junio de 2021 y, a fecha de emisión del informe, suscrito a mediados de 2025, todavía no se habían atendido a pesar de constatar un incumplimiento de la ley de prevención contra los incendios forestales.

Según detalla la Valedora en su dictamen, la técnica municipal de Medio Ambiente emitió un informe en febrero de 2022 en el que concluía que la finca en cuestión "tenía una densa masa arbórea de eucalipto y pino de gran altura" y se encontraba a "menos de 50 metros de terrenos delimitados como núcleo rural", lo que suponía un claro incumplimiento de la normativa.

A raíz de este informe, el Concello requirió en dos ocasiones a los propietarios la limpieza de los terrenos, advirtiendo de que, en caso contrario, ejecutaría de forma subsidiaria los trabajos de gestión de biomasa y abriría el correspondiente expediente sancionador. "Sin embargo, no constan más actuaciones" , advierte la Valedora, que reprocha al Ayuntamiento que no adoptase "ninguna medida para hacer cumplir sus obligaciones" a los titulares de las fincas.

La institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía recuerda que las administraciones disponen de mecanismos para velar por el correcto estado de las fincas y minimizar los riesgos de incendio, como la imposición de multas a los infractores o la ejecución subsidiaria de la limpieza, con la correspondiente liquidación de los costes a cargo del propietario. La Valedora reprocha al Concello de Oza Cesuras que no hubiese recurrido a la vía de las sanciones coercitivas a pesar de que la técnica de Medio Ambiente apuntaba a la imposición de multas por importe de 117 euros cada tres meses: "Conviene advertir de que ninguno de los oficios librados a la persona titular advertía de esto, en contra de lo previsto en la ley", incide en su dictamen, en el que advierte de que esta "pasividad" por parte de la Administración es "difícilmente compatible con el principio de eficacia". Por todo esto, la institución insta al Concello a valorar la ejecución forzosa de los requerimientos. Su petición fue aceptada.

Quejas en Sada desde 2012 por el mal estado de una parcela urbana

En el caso de Sada, la Valedora estima la queja vecinal por el mal estado de una parcela urbana de 8.200 metros cuadrados. Los residentes afectados sostenían en sus quejas que los problemas con la limpieza de esta parcela se remontan a 2012 y advertían del riesgo que entrañaba la espesa vegetación, tan densa que servía de refugio de los jabalíes.

Su reclamación fue estimada por la ingeniera técnica agrícola, que advertía en su informe que la parcela constituía "un foco latente de incendio e insalubridad en el núcleo urbano de Sada, al lado de viviendas, el centro de salud y otras instalaciones". En su resolución, la Valedora llama además la atención sobre el hecho de que, según la información catastral, el Concello es propietario de la finca, por lo que le insta a realizar esta parcela "en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público".

Aunque el dictamen no detalla la ubicación de la parcela en cumplimiento de la ley de protección de datos, todo apunta a que forma parte del ámbito de la urbanización de Párroco Villanueva, que lleva años en un limbo urbanístico. Precisamente, el Concello procedió hace unos meses a la limpieza de este sector, en proceso de regularización.

Los reproches de la Valedora por el retraso de los concellos en actuar ante las quejas por la proliferación de maleza cerca de sus viviendas son constantes. Hace unos meses, la institución afeó a Betanzos la demora de siete meses.

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Los concellos, por su parte, reclaman desde hace años cambios legislativos que permitan agilizar las gestiones y actuar con rapidez, especialmente en aquellos casos en los que la acumulación de vegetación supone un riesgo para los vecinos de las viviendas colindantes.