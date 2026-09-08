El Superior reprocha a Oleiros su "inactividad" ante la denuncia de una supuesta infracción urbanística

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condena al Concello de Oleiros a abrir un expediente para dirimir la legalidad de unas obras denunciadas en el año 2022 por un particular. El Alto Tribunal da la razón en parte al demandante y reprocha al Ayuntamiento su "inactividad" al no responder a la denuncia sobre supuestas irregularidades en la conversión a vivienda de unos galpones.

El proceso parte de una denuncia por supuestas irregularidades en la adecuación como vivienda de una serie de edificaciones auxiliares. El demandante recurrió a los tribunales tras reclamar sin éxito la apertura de un expediente al Concello. Según recoge la denuncia, el Ayuntamiento se limitó inicialmente a solicitar un informe a la Policía Local, que concluyó que las obras denunciadas disponían de licencia y, con posterioridad a la apertura de un procedimiento judicial, emitió un informe urbanístico que avalaba la improcedencia de no actuar al haber transcurrido el plazo legal.

El Consistorio oleirense defendió durante el proceso que no procedía la apertura de un expediente de reposición de la legalidad urbanística porque las edificaciones en entredicho habían sido construidas durante los años 2008, 2014 y 2015, por lo que ya se habría transcurrido el plazo de seis años que establece la ley y la infracción habría prescrito, quedando estas construcciones en situación de fuera de ordenación.

Los jueces rechazan este argumento y advierten de que la denuncia no iba referida a la construcción de estas edificaciones si no a los trabajos realizados para darles un uso residencial: "No se está discutiendo la construcción de los galpones sino su transformación en un uso vividero cuyas obras no consta que hayan finalizado, que carecen del correspondiente título para realizar las obras de reforma interior y que no consta que esas obras para uso como vivienda sean conformes con el ordenamiento jurídico, así como tampoco hay constancia de que estén terminadas en condiciones legales para permitir tal cambio de uso", razonan los magistrados.

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Por este motivo, el Superior revoca una sentencia de primera instancia y estima parcialmente la demanda, aunque solamente en lo relativo al cambio de uso de una de las edificaciones auxiliares a fin de verificar si se realizó un cambio de uso de forma irregular y, de ser así, abrir el correspondiente expediente sancionador.