Transporte
Betanzos denuncia nuevos problemas en las líneas de bus a A Coruña: "Levamos meses reclamando solucións e todo segue igual"
El Concello urge la convocatoria de una reunión de seguimiento tras dejar esta mañana el bus en tierra a los viajeros de las 8.00 horas
El Concello de Betanzos denuncia que el autobús de las 8.00 horas que une el municipio con A Coruña no pasó hoy por la parada y dejó en tierra, "sin ninguna explicación", a todos los viajeros. No es la primera vez que el Ayuntamiento brigantino denuncia públicamente las carencias del servicio. El pasado abril, la alcaldesa, María Barral, reclamó una solución a las carencias de la línea.
"Levamos meses reclamando solucións e a situación segue exactamente igual. Isto demostra que as promesas da Xunta non se traducen en feitos e que os problemas de transporte público seguen sen ser unha prioridade para a administración autonómica", critica la regidora, que reclama a la Dirección Xeral de Mobilidade la convocatoria de una reunión de seguimiento para abordar los problemas que arrastra la línea.
"Non podemos permitir que, mentres se lle esixe con razón a Renfe que dea conta de cada minuto de atraso nos trens, os autobuses queden fóra desa mesma vixilancia só porque son unha competencia propia da Xunta. Os veciños e veciñas de Betanzos pagamos os mesmos impostos e temos dereito a un servizo digno, tanto en tren como en autobús", defiende la alcaldesa.
Barral insistió también en la necesidad de instalar "cuanto antes" los paneles informativos en las marquesinas, "un compromiso adquirido hai tempo pola Xunta e que segue sen cumprirse", así como un incremento de las frecuencias en las horas de mayor demanda.
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