Betanzos denuncia nuevos problemas en las líneas de bus a A Coruña: "Levamos meses reclamando solucións e todo segue igual"

El Concello de Betanzos denuncia que el autobús de las 8.00 horas que une el municipio con A Coruña no pasó hoy por la parada y dejó en tierra, "sin ninguna explicación", a todos los viajeros. No es la primera vez que el Ayuntamiento brigantino denuncia públicamente las carencias del servicio. El pasado abril, la alcaldesa, María Barral, reclamó una solución a las carencias de la línea.

"Levamos meses reclamando solucións e a situación segue exactamente igual. Isto demostra que as promesas da Xunta non se traducen en feitos e que os problemas de transporte público seguen sen ser unha prioridade para a administración autonómica", critica la regidora, que reclama a la Dirección Xeral de Mobilidade la convocatoria de una reunión de seguimiento para abordar los problemas que arrastra la línea.

"Non podemos permitir que, mentres se lle esixe con razón a Renfe que dea conta de cada minuto de atraso nos trens, os autobuses queden fóra desa mesma vixilancia só porque son unha competencia propia da Xunta. Os veciños e veciñas de Betanzos pagamos os mesmos impostos e temos dereito a un servizo digno, tanto en tren como en autobús", defiende la alcaldesa.

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Barral insistió también en la necesidad de instalar "cuanto antes" los paneles informativos en las marquesinas, "un compromiso adquirido hai tempo pola Xunta e que segue sen cumprirse", así como un incremento de las frecuencias en las horas de mayor demanda.