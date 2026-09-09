Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros

Moeve, la antigua Cepsa, se ha hecho fuerte en los últimos años en Oleiros, un dominio que se puede ver incrementado por la integración de los negocios de Moeve y Galp pero que de momento no pasó de la mera declaración de intenciones. La compañía petrolera controla tres de las ocho estaciones de servicio del municipio o, mejor dicho, controlaba, porque una de sus históricas estaciones de servicio de la N-6 ha echado el cerrojo en las últimas semanas.

Se trata de la gasolinera situada entre la curva de Biona y la rotonda que da acceso a la urbanización El Pinar, a la que parecen haber pasado factura los trabajos de desdoblamiento de la nacional en ese punto, acometidos hace ya más de una década, y la competencia de otras estaciones de servicio. Sin ir más lejos, la propia Moeve tiene dos estaciones unos kilómetros más adelante, a la entrada del polígono de Espíritu Santo, ya en el vecino concello de Sada. En Oleiros también cuenta con otra estación de servicio en la N-6 en sentido A Coruña, a la altura de la urbanización Icaria, y la que se sitúa en la avenida de Francisca Herrera antes de la rotonda de A Pezoca.

Esta última ya luce la nueva imagen de la compañía, mientras que la gasolinera de Iñás, situada frente a IFFE, no llegó siquiera a operar bajo los colores de la nueva marca. En sus surtidores, ya sin actividad, queda la imagen de Cepsa con su color rojo característico.

De fructificar el acuerdo entre Moeve y Galp, la petrolera podría recuperar el negocio perdido con este cierre al sumar a su red la estación de servicio que la firma lusa opera junto al concesionario de Louzao, en la N-6 en sentido Madrid y a muy pocos metros de la situada frente a Icaria. Mantendría así las distancias con su principal rival, Repsol, que cuenta con dos puntos de distribución en Oleiros: uno en Santa Cruz y el otro en O Seixal, también en la N-6, lindando con Cambre. Las otras dos estaciones de servicio que existen en el municipio son autoservicio: la de Plenergy, en O Carballo, y la de Carrefour, en Iñás.