"Esperpento, fóra do convento!", la proclama para exigir la retirada de la torre de alta tensión del monasterio de Bergondo

Medio centenar de personas, incluidos el cura y representantes de los cuatro partidos de Bergondo, se concentraron este miércoles en los exteriores del Monasterio de Bergondo para exigir la retirada de la torre de alta tensión y el soterramiento de la línea que discurre por el entorno de este Bien de Interés Cultural (BIC).

Con consignas como Esperpento, fóra do convento, los participantes instaron a Naturgy a "ejecutar de una vez por todas el soterramiento de la línea, ubicada en un lateral del recinto monástico y que genera "un altísimo impacto visual, degradando gravemente una de las joyas del patrimonio material bergondés", destaca el Concello.

La manifestación coincide con la realización de trabajos de reforma en la torre de alta tensión, algo que para el Gobierno local es “incomprensible” y demuestra que Naturgy “está facendo caso omiso ás reiteradas solicitudes feitas desde o Concello nos últimos anos”.

"Esto é unha demanda histórica do gobernó local e dos diferentes grupos municipais, o feito de facelo nesta data ten que ver coa coincidencia dos 900 anos dun BIC como este onde, ata a persoa que está a encargarse das visitas guiadas, nos comentaba que xente que nunca viñera ata aquí se sorprendía de que esta torre estivese ao carón do convento”, apuntó la alcaldesa, la socialista, Alejandra Pérez.

El primer teniente de alcalde, Juan Fariña, de Alternativa dos Veciños, recordó que “é un paso máis, un proceso que ven de atrás, non se iniciou agora. Sabendo que a sensibilidade de Naturgy con este asunto é nula consideramos que era o momento de dar un paso máis para manifestar o noso descontento con respecto a este asunto”.

El portavoz del Partido Popular, Manuel Fafián, lamentó que “unha infraestrutura de alcance como é un tendido eléctrico estea tan pegado a unha contorna tan bonita como esta” y el portavoz del BNG, David Carro, destacó que “esta é unha vella reivindicación da veciñanza e do BNG, cunha iniciativa que se aprobou no pleno por unanimidade”.

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A consulta de este diario, Naturgy apela a las condiciones que establece la normativa del sector eléctrico, que estipula que el coste de los retranqueos o soterramientos deben ser sufragados por los particulares, entidades o instituciones que reclamen el cambio. La compañía sostiene que, en el caso concreto de la torre de alta tensión de Bergondo, se trata de instalaciones en "buenas condiciones" que se someten a trabajos de mantenimiento.