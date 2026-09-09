Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: "Pagamos 20 euros los dos"

En la parte más gastronómica de las redes sociales existe un tema recurrente. A poco que uno bucee en ellas, el feed se llena de una pregunta que los influencers tratan de responder reseñando la oferta hostelera de su ciudad: cuál es el mejor menú del día y dónde se encuentra.

En A Coruña, la búsqueda parece haber dado el salto de los restaurantes y bares de siempre a otros lugares menos convencionales: los tanatorios. Así ocurría hace unos días en una funeraria de Oleiros, a la que se acercó una creadora de contenido para probar la selección de platos que ofrece su cafetería.

"Vamos a comer a un tanatorio. Nos dio la curiosidad y vamos a ir a probar qué tal se come allí", explicaba la influencer Clara Pérez, conocida en redes como @clarabypinky, en un vídeo publicado hace unos días sobre el Tanatorio Apóstol de Iñás.

La creadora de contenido, que cuenta con más de 55.000 seguidores en Instagram, acudió al lugar animada por otros usuarios, que le habían recomendado los menús del día de los crematorios de A Coruña. La influencer reseñó el de esta funeraria -que se inauguró este mismo 2026 y se ha convertido en el primer tanatorio de Oleiros-, y acabó coincidiendo con sus followers: "Os tenemos que dar la razón, hemos comido genial".

Comer por diez euros en A Coruña, pero en un tanatorio

En su visita a la cafetería del tanatorio de Iñás, la creadora de contenido se grabó probando un menú de dos platos, con postre y café incluido. "Los refrescos son de los grandes, así que ya me parece empezar bien. Y tienen tres primeros y tres segundos a elegir", explicaba Pérez tras alabar las facilidades para aparcar "en la puerta" y la variedad de opciones de la carta: "Tienen pescado, carne y de todo, y nos han traído el pan también".

El nuevo tanatorio de Oleiros, en Iñás. / Carlos Pardellas

La influencer se decantó por la ensaladilla de primero y pidió "zorza con patatas de segundo". "De postres hemos cogido bizcocho de chocolate y el café está incluido. La verdad es que no puedo más, he comido un montón", explicó la creadora en su post, mientras comentaba los platos en voz baja.

Pérez también detalló el precio del menú, que ascendió a diez euros por persona: "No nos lo esperábamos y pagamos 20 euros por los dos", escribió al pie del vídeo, feliz de que el coste fuera tan asequible para una comida que, según indicó, estuvo "superbién".

Precisamente terminó su vídeo agradeciéndoles a sus seguidores el consejo de probar la carta de los tanatorios coruñeses. "Tenemos que daros la razón. Todo casero y muy sencillo, lógicamente, pero muy bien. Gracias por la recomendación".

El tanatorio Albia de AGrela, otro menú recomendado en redes

En la grabación subida a su cuenta de Instagram, la influencer explicaba que la idea de comer en un tanatorio de A Coruña no había partido de ella. Lo decidió después de ver los mensajes de sus seguidores en uno de sus videos, donde le aconsejaban la carta de otra funeraria coruñesa.

En esa ocasión, se trataba de la cafetería del crematorio Albia de Agrela, donde una usuaria aseguraba que "se come un menú del día que flipas". En el propio post sobre el tanatorio de Iñás, otras personas secundaban la recomendación. "El bueno es el de Agrela de al lado del McAuto, siempre tienen pulpo o churrasco de ternera en el menú", indicaba un usuario. "El de Agrela está mucho mejor", añadía otro.

Los de A Coruña no son los únicos tanatorios que han cogido fama por temas ajenos a los velatorios. Otros influencers, como la cuenta Mohama y Loliea -de más de 200.000 seguidores en TikTok- se han aventurado a recomendar los menús del día de otras funerarias españolas, en este caso, el del Tanatorio de Cabueñes.