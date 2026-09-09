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Tribunales

El juzgado rechaza el recurso de Nogareda contra el archivo de la causa de las horas extra de la Policía de Sada

"La recurrente pretende convertir la falta de acreditación plena de la corrección administrativa de determinados pagos en un indicio de criminalidad", concluye la jueza, que confirma el sobreseimiento de la causa contra Portela y las dos últimas ediles de Seguridade Cidadá al no apreciar indicios de delito

El alcalde, Benito Portela, y la edil de Seguridade Cidadá, Pilar Taibo, en el juzgado de Betanzos antes de prestar declaración por esta causa.

El alcalde, Benito Portela, y la edil de Seguridade Cidadá, Pilar Taibo, en el juzgado de Betanzos antes de prestar declaración por esta causa. / Iago Lopez / LCO

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Antares Pérez

Sada

La Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 de Betanzos ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la exalcaldesa y portavoz de Unidos por Sada, María Nogareda, contra el sobreseimiento de la causa por supuestas irregularidades en el pago de horas extra a la Policía Local. En un contundente auto, el juzgado da carpetazo a la investigación al no ver indicios de un delito penal: "La recurrente [en alusión a María Nogareda] pretende convertir la falta de acreditación plena de la corrección administrativa de determinados pagos en un indicio de criminalidad", concluye la jueza, que recuerda que el derecho penal "no puede operar sobre la base de sospechas o de la mera posibilidad abstracta de que determinadas irregularidades administrativas hayan podido producirse".

La denuncia por supuestos pagos de horas extra a la Policía Local sin cumplirse la jornada laboral iba dirigida contra dos agentes, el alcalde, Benito Portela, y las dos últimas ediles de Seguridade Cidadá, Pilar Taibo, de Sadamaioría, y María Pardo, socia socialista de Nogareda en el breve gobierno que salió de la moción de censura que se opuso públicamente a la paralización de los pagos extraordinarios a la policía y a la posterior denuncia.

Nogareda alegó sin éxito en su recurso de reforma (al que se opuso también la Fiscalía), que la instrucción no estaría agotada dado que todavía no se había incorporado determinada documentación relativa a cursos de formación o compensaciones horarios. El juzgado rechaza sus alegatos y considera completada la instrucción que, incide, "se ha prolongado durante varios años y ha permitido la práctica de numerosas diligencias documentales y personales".

"El resultado de dicha actividad instructora ha puesto de manifiesto la existencia de una controversia sobre el sistema de organización del servicio policial, el cómputo de la jornada ordinaria y la forma de acreditar las horas extraordinarias, pero no ha revelado la existencia de un acuerdo fraudulento, una falsedad consciente en las certificaciones emitidas ni una actuación arbitraria adoptada con conocimiento de su injusticia", concluye la magistrada.

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La jueza razona en su auto que de todo lo actuado se desprende "que el núcleo del conflicto reside en una discrepancia técnica", una "controversia administrativa y laboral susceptible de distintas interpretaciones, pero insuficiente para integrar el elemento exigido por un delito de prevaricación": "Únicamente procede la apertura de juicio oral cuando los hechos investigados permiten sostener racionalmente la existencia de una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia, extremo que no aparece corroborado por ninguno de los elementos obrantes en las actuaciones", incide el juzgado, que llama la atención sobre la existencia en este caso de una "controversia jurídica objetiva" acerca del régimen horario y las reclamaciones de la Policía, lo que excluiría el "dolo específico que exige el delito de prevaricación".

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