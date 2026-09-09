Memorialistas recurrirán la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria democrática

La asociación Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha anunciado este miércoles que recurrirá el contenido de la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria democrática para centrarla en la defensa de las víctimas, la represión dictatorial y la vulneración de los derechos humanos.

El pazo de Meirás, un edificio construido a finales del siglo XIX para la escritora Emilia Pardo Bazán en el municipio gallego de Sada y posteriormente utilizado como residencia de verano por el dictador Francisco Franco, ha sido declarado lugar de memoria democrática, por una orden publicada el pasado 14 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Dichos lugares, una figura recogida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 para promover su publicidad y conocimiento, son espacios, inmuebles o parajes que albergaron hechos de singular relevancia.

CRMH, tras analizar la declaración, ha anunciado un recurso motivado por "aspectos de defensa de la memoria de las víctimas del franquismo, que deberían ser el eje central de la declaración", indica en un comunicado.

La asociación subraya que la declaración debe tener en cuenta "la justificación a las víctimas, la represión y los atentados cometidos contra los derechos humanos y su vulneración sistemática".

La CRMH cuestiona así la inclusión de Pardo Bazán en el texto, pues "no fue víctima del franquismo" sino que murió en 1921, mucho antes del golpe de Estado de Franco en 1936.

Por ello, "su figura no puede ser un eje justificativo del lugar de memoria", pues se trata de "un lugar de memoria vinculado a la represión franquista, no de otros valores culturales o literarios", señala la asociación.

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Además, la CRMH pide "reorientar el relato histórico de la declaración en relación con la impunidad y el propio relato de represión" y corregir errores en la tipificación del expolio del pazo por parte de Franco y sus colaboradores.