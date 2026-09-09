La Xunta autoriza la transformación de un eucaliptal de Orro, en Culleredo, en una plantación de aguacates

La Consellería de Medio Ambiente ha dado luz verde al cambio de uso de cuatro forestales de Orro ocupadas por eucaliptales para adaptarlas al cultivo del aguacate. Se trata de cuatro fincas de esta parroquia cullerdense que suman 1,93 hectáreas que permitirán ampliar la producción de una empresa dedicada al cultivo de esta fruta, en auge en la comarca de As Mariñas.

Según detalla la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, el proyecto consiste en el cambio de uso del suelo de forestal a agrícola. Los trabajos para adaptar las fincas al cultivo de aguacates tendrán un impacto bajo y no conllevarán la realización de excavaciones y ni movimientos significativos de tierra. El riego se realizará desde una balsa existente en la parcela que recogerá las aguas superficiales procedentes de la escorrentía y desde la que se impulsarán a las canalizaciones dispuestas para regar los cultivos.

Un proyecto con "buena integración paisajística" si se cumplen ciertas condiciones

Todos los organismos consultados han dado su visto bueno a este cambio, aunque con condiciones en algunos casos para minimizar su impacto. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural y el Instituto de Estudos do Territorio coinciden en que el proyecto no provocará "afecciones significativas", será compatible con la "preservación del patrimonio natural y la biodiversidad" y "puede tener una buena integración paisajística" siempre que se cumplan las medidas para minimizar el impacto, como la preservación de los árboles de gran porte y de la vegetación de ribera y la realización de los trabajos de uso fuera de la época de cría de aves.

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Esta plantación de aguacate se suma a otras iniciativas similares en la comarca de As Mariñas. La Xunta autorizó recientemente el proyecto, promovido por Frutas Geixade SC para transformar once parcelas forestales del lugar de Brimieiro, en Abegondo, para la producción de esta fruta.