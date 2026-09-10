Apoyo de investigadores al recurso de los memorialistas sobre el pazo de Meirás
La Comisión lamenta el «esquecemento e banalización das vítimas do espolio, que deberían ser as verdadeiras protagonistas» en la declaración de lugar de memoria
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña informó este jueves del apoyo de «persoas moi significadas na investigación de divulgación da represión franquista» a su recurso por el contenido de la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria por, entre otros extremos, el «esquecemento e banalización das vítimas do espolio, que deberían ser as verdadeiras protagonistas».
Entre otros investigadores, apoyan el recurso Dionisio Pereira, Eliseo Fernández, Lola Varela, Xesús Torres, Pilar García Negro, Rubem Centeno, Carlos Morais, Beatriz Gómez Amigo, Francisco Ascón, Inés Merallo, Beatriz Maceda, Xoán Carlos Garrido, Manolo Pazos o Belén López Cillero. También las entidades AC Vagalumes y Refuxios da Memoria.
- Las magdalenas de A Coruña que llegaron hasta Zara desde el Quinto Pino: 'Estoy superescondida, pero lo uso como reclamo
- La Casa Cervigón, en Oleiros, atesora el primer jardín moderno de Galicia
- Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros
- Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: 'Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar
- Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: 'Pagamos 20 euros los dos
- El Superior reprocha a Oleiros su 'inactividad' ante la denuncia de una supuesta infracción urbanística
- Inaugurado el nuevo paseo de la ría de O Burgo con la vista puesta en prolongarlo por A Coruña
- Movilización vecinal para recuperar las vistas del mirador de A Espenuca, 'el balcón de As Mariñas