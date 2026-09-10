Apoyo de investigadores al recurso de los memorialistas sobre el pazo de Meirás

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña informó este jueves del apoyo de «persoas moi significadas na investigación de divulgación da represión franquista» a su recurso por el contenido de la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria por, entre otros extremos, el «esquecemento e banalización das vítimas do espolio, que deberían ser as verdadeiras protagonistas».

Entre otros investigadores, apoyan el recurso Dionisio Pereira, Eliseo Fernández, Lola Varela, Xesús Torres, Pilar García Negro, Rubem Centeno, Carlos Morais, Beatriz Gómez Amigo, Francisco Ascón, Inés Merallo, Beatriz Maceda, Xoán Carlos Garrido, Manolo Pazos o Belén López Cillero. También las entidades AC Vagalumes y Refuxios da Memoria.