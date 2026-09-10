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Arranca la demolición del antiguo concesionario de Opel en Oleiros

Los trabajos, que durarán un mes, entrañan cierta complejidad por la proximidad del inmueble a la N-6

Obras de demolición del antiguo concesionario de Opel en Perillo (Oleiros)

Obras de demolición del antiguo concesionario de Opel en Perillo (Oleiros) / Casteleiro

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Pablo Barro

Oleiros

Este 15 de septiembre expiraba el plazo dado por el Concello de Oleiros a la propiedad para ejecutar el derribo del antiguo concesionario de la marca Opel en Perillo. No fue necesario agotar ese margen temporal, ya que esta semana las máquinas han hecho acto de presencia en la parcela, que ya se encuentra vallada, y que en cuestión de un mes pasará a ser un solar más al pie de la N-6.

La propiedad ha encargado estos trabajos a la empresa Demoliciones Coruña, que informa a este diario de que en estos primeros días las labores se centran en las demoliciones interiores y en la retirada de materiales antiguos del concesionario. La actuación, explican, tiene dos complejidades. Por un lado, su proximidad a la N-6, con uno de los frentes de la edificación pegado al carril lateral de la carretera nacional, y, por otro, la existencia de dos edificios adosados a la nave que, si bien tienen estructuras diferentes, "nos obliga a ser especialmente cuidadosos en esas zonas para evitar problemas en los inmuebles colindantes", apuntan.

Esa complejidad de las obras provocará que la estructura y la fachada que está más próxima a la nacional se quede para el final. "Estamos barajando la posibilidad de hacerlo de noche para no interferir tanto en el tráfico", avanzan desde la empresa, que cuenta ya con el visto bueno de la Demarcación de Carreteras. "Será cosa de una noche, dos como mucho", señalan.

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La demolición del antiguo concesionario de Opel se aceleró después de que el pasado mes de mayo se registrase un incendio en sus instalaciones, que llevan años abandonadas y sin actividad. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, señaló entonces que la propiedad había tramitado una petición para tirar el edificio, aunque el Concello había iniciado casi al mismo tiempo un expediente contra los dueños por el "deterioro muy grande" que padecía el inmueble, que ahora será víctima de la piqueta para, en un futuro, albergar viviendas y cerrar la manzana hacia la rúa As Garridas.

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