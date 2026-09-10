Betanzos se hará con la Casa Gótica casi 20 años después de su desmantelamiento

El Ayuntamiento de Betanzos está cerca de culminar un proceso iniciado hace años para recuperar uno de los edificios más emblemáticos del casco histórico: la Casa Gótica.

La alcaldesa, María Barral, anunció que este inmueble, considerado la vivienda más antigua de Betanzos, podrá pasar a ser de titularidad municipal gracias al procedimiento de ejecución forzosa tramitado a través del Servicio de Recaudación de la Diputación de A Coruña, un paso que permitirá después afrontar su rehabilitación y destinarla a usos públicos.

Barral explicó que en las últimas semanas se dieron "pasos muy importantes" en un expediente en el que el Ayuntamiento lleva trabajando desde hace años para tratar de recuperar este inmueble del siglo XV, que permanece en ruinas desde su desmantelamiento en el año 2007.

La regidora recordó que a lo largo de los últimos años el Ayuntamiento exploró diferentes vías para obligar a la propiedad a reconstruir el edificio. Entre ellas, actuaciones judiciales, expedientes urbanísticos o la ejecución subsidiaria de las obras, que llegó a salir la licitación en el año 2021, aunque el concurso quedó desierto.

La última vía abierta fue a través del Servicio de Recaudación de la Diputación de A Coruña, con el objetivo de cobrar tanto las multas impuestas al propietario como los gastos asumidos por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad del inmueble, de los peones y de las edificaciones colindantes. Segundo explicó Barral, una vez agotado el procedimiento y ante el impago voluntario de la deuda, la Diputación solicitó al Ayuntamiento un informe en el que reflejase si tenía o no interés para adquisición del inmueble. Los servicios técnicos municipales emitieron ya los informes preceptivos, favorables, que avalan la utilidad pública de la incorporación de la Casa Gótica al patrimonio municipal.

Los informes fueron remitidos a la institución provincial con la voluntad de asumir la titularidad del inmueble para que continúe la tramitación de la adjudicación y que Betanzos incorpore para su patrimonio público uno de sus edificios más simbólicos, abriendo la puerta a su rehabilitación tras casi dos décadas de abandono. La alcaldesa destacó que este paso supone "un hito para la ciudad", ya que el edificio pasará a ser de titularidad pública.

"Es una gran noticia para Betanzos porque por fin vemos cerca una solución", afirmó, incidiendo en que el Ayuntamiento podrá asumir la recuperación y rehabilitación del inmueble una vez se complete su adquisición. El gobierno local baraja distintos destinos para la Casa Gótica, entre ellos la instalación de servicios municipales; servicios vinculados al Camiño de Santiago, o la creación de viviendas de uso público, aunque la decisión definitiva se adoptará después de conseguir la financiación necesaria para acometer la rehabilitación.

Noticias relacionadas

En el apartado económico, Barral explicó que la normativa fija que el valor de la adjudicación no puede superar el 75% de la tasación del inmueble. La valoración actual de la Casa Gótica es de 27.881 euros, por el que el importe de la adjudicación ascendería la 20.910,75 euros. Esa cantidad no supondrá un desembolso para el Ayuntamiento, ya que se descontará de la deuda que la propiedad mantiene con la administración local, cifrada actualmente en 37.863,88 euros entre multas y otros conceptos. El resto de la deuda continuará reclamándose por parte del Ayuntamiento a través de la Diputación.