Los bomberos de Arteixo siguen a la espera del traslado a Morás del que afirman no saber nada

Parecía una cuenta sencilla, de días apenas. Pero el traslado de los bomberos de Arteixo a sus nuevas instalaciones en el polígono de Morás se ha dilatado más de lo esperado y se acerca ya a la fecha límite. La mudanza debería estar concluida en mayo, solo un mes después de su presentación, pero han transcurrido ya cuatro meses desde entonces. Lo peor es que las actuales dependencias, ubicadas en una parcela que el Concello de Arteixo vendió a la multinacional Inditex, tienen ya fecha de derribo, por lo que empieza una cuenta atrás para un traslado del que afirman no saber nada.

El límite es el 2 de octubre, que es el día fijado para la demolición de la nave que comparten con servicios municipales del Concello de Arteixo. "Toda la información que tenemos es gracias a que compartimos parcela con ellos", afirma Adrián Fenández, representante sindical de los trabajadores de los trabajadores del parque comarcal de bomberos de Arteixo y delegado de CSIF.

"La obra se entregó al Consorcio el 15 de abril. Había un plazo de un mes para el traslado, por lo que nuestra salida para Morás debería haberse producido antes del 20 de mayo y no se ha hecho", relata Fernández, que señala que durante las primeras semanas de mayo avanzaron en la mudanza llevando consumibles como espuma, dispersantes o mangueras a las nuevas instalaciones, donde también tienen el cargador de botellas del sistema de respiración autónomo. "Si llegamos a saber que nos íbamos a quedar más tiempo no lo hubiésemos llevado allí, porque ahora si nos quedamos sin botellas tenemos que subir a Morás a por ellas", critica.

En ese momento, denuncia el representante sindical, no había infraestructura para poder realizar el servicio allí. "Había taquillas para útiles de aseo, pero no para nuestros EPI de trabajo y los camiones no contaban con equipos de conexión para el sistema de arranque rápido. De mobiliario igual, pusieron cuatro literas malamente y dos sofás en la cocina, sin mesas ni sillas. Faltaban muchas cosas", resume.

Desde el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de A Coruña afirman que la compra de material ya está cerrada y que se están "se están ultimando detalles" para que las instalaciones estén a punto. La previsión que manejan es que el esperado traslado se produzca "a finales de septiembre".

Lo que sienten los trabajadores, que afirman entender el "cabreo" de la empresa que compró la parcela y del Concello por no cumplir los plazos, algo que achacan a la "falta de movimiento" por parte del Consorcio, es que no se les haya tenido en cuenta en el diseño de las instalaciones. "El edificio se podría mejorar con cuatro detalles", afirman. Y sienten una cierta envidia sana de sus vecinos de los servicios municipales. "Ellos tienen claro a dónde van a ir, en qué tiempos y de qué manera. Nosotros no, porque el Consorcio a nosotros no nos dice nada", lamentan.