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El Concello de Arteixo abre expediente por dos talas no autorizadas en Morás

El departamento de Medio Ambiente propone multas de hasta 1.500 euros por una infracción muy grave de la ordenanza

Imagen de archivo de una tala en Arteixo.

Imagen de archivo de una tala en Arteixo. / LOC

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A. P.

Arteixo

El Concello de Arteixo ha abierto dos nuevos expedientes sancionadores por la realización de talas sin autorización municipal. Las actividades de corta se llevaron a cabo en la parroquia de Morás y el departamento de Medio Ambiente plantea imponer a las empresas madereras una sanción de 1.500 euros por una infracción muy grave de la ordenanza reguladora de la protección de los caminos y vías públicas.

Según detalla la resolución, una de las talas se llevó a cabo a finales de abril y la empresa responsable había presentado una declaración responsable, pero no respondió al requerimiento de documentación para la autorización previa. La otra tala se llevó a cabo en junio y, tras ser advertidos, los técnicos de Medio Ambiente comprobaron quela compañía maderera no había presentado la solicitud de permiso.

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El Concello da un plazo a las empresas para que aleguen lo que consideren oportuno. El importe de la sanción puede reducirse hasta en un 40% si se procede al pago voluntario y si los maderistas reconocen su responsabilidad dentro del plazo para formular alegaciones.

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