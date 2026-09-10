Todo listo para O Burgo Fest, que se celebrará el sábado en el paseo

Culleredo ultima los preparativos de O Burgo Fest, que se celebrará este sábado 12 de septiembre en la explanada del paseo marítimo de O Burgo en la capital gallega de la música electrónica y urbana.

El alcalde, José Ramón Rioboo, presentó este miércoles acompañado por la teniente de alcalde y concejala de Deportes, Educación y Participación Cidadá, Cristina Pardo, y el DJ organizador de la cita, Nyan Boe.

O Burgo Fest ofrecerá una jornada gratuita en la que el cabeza de cartel será Saúl Rodríguez Maroñas, LG1DO, La DJ riojana Noex será otra de las grandes actuaciones del día. Completan el cartel Borja Solla, Nyan Boe, Mark Adams, Cotelo y Ariax, en una programación pensada para poner a bailar O Burgo en el final del verano.

El regidor aguarda atraer a miles de personas. «O Burgo Fest xa é unha cita marcada no calendario de moita xente nova de toda a comarca da Coruña, e demostra que Culleredo pode acoller grandes eventos musicais con todas as garantías», señaló Rioboo.

Cristina Pardo puso el acento en el público al que se dirige la cita. «Este é un festival pensado sobre todo para a xente nova, cun cartel actual e cun formato gratuíto que permite que ninguén quede fóra, que todos e todas poidan vir a gozar dun cartel de primeira categoría», apuntó la teniente de alcalde.

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Nyan Boe agradeció el apoyo del Concello, sin el que, subrayó, no sería posible sostener y hacer crecer una cita de estas características.