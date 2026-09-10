La panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de España: “Hacemos 200 kilos al día y necesitamos seis horas”

Carmen Varela tenía solo 15 años cuando se quedó huérfana. Era 1945 y el destino solo le había dejado dos cosas: los cuatro hermanos a los que debía sacar adelante y aquel horno que la observaba desde el interior de su casa en Coristanco.

Hoy, el pequeño obrador que nació de esas ascuas ha alcanzado un hito con el que la joven nunca se atrevió a soñar en las noches que pasaba junto a la artesa: estar entre los tres mejores de todo el país y aspirar a lograr el oro. "Es una emoción, pero el testigo viene de atrás, de muchos años trabajando", dice su nieta, Victoria Porteiro, que está al frente de lo que en 1984 se bautizó como Panadería Roiser.

El obrador ha sido premiado con una de las Estrellas Dir-Informática con las que el concurso de los 50 Panaderos Top de España 2026 distingue a las panaderías con más calidad del territorio. Pero no con cualquier estrella, porque Porteiro está entre los panaderos con mejor valoración del certamen, en el que competirá los próximos 13 y 14 de septiembre para conseguir el oro.

La artesana está feliz de haber puesto a "Galicia en el podio" nacional -el bronce ya lo tiene asegurado- y de que "se hable de Coristanco", el lugar donde su familia hornea el pan desde hace más de ocho décadas. Ahora, tendrá que prepararlo en directo en el Bilbao Global Bakery Forum, con los mismos tiempos y técnica que le transmitió su familia y los ingredientes que caracterizan el pan gallego: harina autóctona y paciencia.

"Nos piden hacer dos tipos de pan: una barra y un molete. El que vamos a preparar es similar al pan gallego protegido con Denominación de Origen. El de nuestro obrador está amparado por el sello, tiene Indicación Xeográfica Protexida", cuenta la panadera, que tendrá que adaptarse a las cocinas bilbaínas para "hacer lo que sabemos hacer".

Carmen Varela, la abuela de Victoria Porteiro. / Panadería Roiser

No podrá usar el horno de piedra refractaria en el que hornea a diario y tendrá que jugar con la humedad que ofrezca el clima. Se plantea, eso sí, llevar la misma agua del pozo con el que siempre preparan la masa en Roiser y ya han pedido un poco más de tiempo, porque el pan de Galicia no entiende de prisas. "Nosotros hacemos 200 kilos al día y necesitamos seis horas para hacer un pan. Eso sin contar las horas de fermentado de la masa madre", explica Porteiro. Aquello sí le sonaría familiar a su abuela.

Un pan "como antiguamente"

Dice Porteiro que, si la Panadería Roiser es hoy una de las tres mejores de España, es porque siguen haciendo el pan "como antiguamente". En las encimeras del número 31 de la Avenida de Finisterre hay un sacrilegio imperdonable: "acortar tiempos", porque para los moletes y las bolas, apunta, "no existen horarios".

Los panaderos saben bien de lo que hablan. "Nos levantamos a las dos de la mañana y las puertas se cierran a las nueve de la noche. Supongo que cuando estaba mi abuela solo descansaba cuando dormía", reflexiona la gerente, que asegura que Varela estaba "muy orgullosa de hasta dónde había llegado" su pequeño emprendimiento.

Es cierto que lo comenzó "por necesidad", repartiendo los bollos "poco a poco entre los vecinos" y apoyada por las enseñanzas de su tía. Con el tiempo el negocio fue creciendo y ella transmitió el legado, aunque este nunca estuvo seguro realmente.

Pilar y Manuel Porteiro, los padres de la actual gerente de la Panadería Roiser. / Panadería Roiser

Su hijo Manuel, por ejemplo, no estaba convencido y se dedicó a la soldadura hasta que un giro del destino llevó el obrador al bajo de su casa en O Capelán. Allí creció Victoria Porteiro, siempre con el olor del pan recién hecho pegado a la ropa y recados que salpicaban esos días en los que sus amigas disfrutaban del ocio.

Puede que fuera por eso por lo que tampoco planeara acabar entre los sacos de harina. Pero hay algo que parece atar inevitablemente al horno a esta familia de Coristanco. "Estuve haciendo asesoramiento técnico jurídico, pero con la maternidad tuve un replanteamiento vital. Mi abuela nunca me pudo ver en el negocio, ni se imaginaría que regresaría a casa. Pero, al final, todos volvemos a los orígenes".

La Panadería Roiser, "mucho más que pan"

Hoy, Porteiro lleva ya dos años al frente de la mejor panadería de Galicia y una de las más recomendadas de España. El reconocimiento llega en pleno relevo generacional, "un buen momento" para apaciguar a cualquier cliente que tema un cambio de rumbo.

Dice la artesana que los vecinos de Coristanco pueden estar tranquilos, porque podrán seguir llenando sus despensas con las barras, los moletes y las libretas clásicas de Roiser. Y también de todo su surtido repostero, porque en esta panadería premiada de A Coruña "hay mucho más que pan".

Junto a las barras y los bollos dorados, del horno de la familia salen larpeiras, roscones y dulces hechos con leche fresca. Su versión de la tarta de Santiago es uno de los "buques insignia" del establecimiento, pero, los fines de semana, las empanadas son las que roban todo el protagonismo.

Con la Festa da Pataca de Coristanco aproximándose, el histórico obrador ya ha comenzado a rellenarlas con una de sus mezclas más particulares: un mix de bacalao o atún con patatas del propio municipio. También las usa para hacer un pan especial, que los coristanqueses buscan por la textura única que le confieren los tubérculos.

Para Porteiro, estas elaboraciones son una forma más de ensalzar la tierra que ha dado trabajo a toda su familia durante tres generaciones. Por eso, apunta, la próxima semana no se tratará solo de hacer el mejor pan de España: también se tratará de llevar a Coristanco a la cima.