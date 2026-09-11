Culleredo destina 465.000 euros a renovar el pavimento de las pistas de la plaza Europa
La intervención incluye la sustitución de las porterías y canastas actuales, además de la adecuación de todos los caminos peatonales que conectan el espacio público
El Concello de Culleredo ha sacado a licitación por 465.903 euros la renovación de las pistas polideportivas de la plaza Europa, en O Burgo.
La actuación permitirá la renovación integral de todo el pavimento del espacio público, así como el cierre y los equipamientos. Para ello, el Concello apostará por un nuevo firme a base de resinas acrílicas, fácil de reparar y de conservar, que además reducirá el daño en caso de caídas.
El cierre del recinto será otro de los puntos en los que se actuará para dotar a las pistas de un aspecto renovado, a lo que también contribuirá la instalación de nuevo equipamiento como porterías y canastas.
La intervención abarcará asimismo todos los caminos y zonas peatonales del espacio, incluyendo los accesos, el entorno del parque infantil y las superficies más amplias.
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