Los empresarios del polígono de Teixeiro se movilizan ante las carencias de abastecimiento y suministro eléctrico

Los empresarios del polígono industrial de Teixeiro acordaron en su última asamblea ordinaria reclamar medidas para mejorar los servicios de abastecimiento y de suministro eléctrico de este parque empresarial en plena expansión, que ha sufrido este verano varias incidencias por deficiencias en ambos servicios que han llegado a condicionar la actividad de algunas firmas.

Entre otras actuaciones, la Entidade Urbanística de Conservación reclama a la Consellería de Medio Ambiente mejoras en la presa del río Mandeo, una "infraestructura esencial" para el abastecimiento del agua necesario para la actividad del polígono: "Desde su construcción, no se ejecutaron trabajos integrales de limpieza ni desbroce de sedimentos, lo que ha provocado una acumulación masiva de lodos, fango y vegetación", alertan los empresarios, que advierten de que la paulatina disminución del volumen útil de la presa supone una "amenaza severa para la continuidad del suministro". Este riesgo, añaden, ya se puso de manifiesto durante el episodio de seca de este verano, que puso en jaque la actividad de compañías como Inleit, que se vieron obligadas a comprar entre 50 y 70 camiones cisternas al día para mantener la actividad.

Presa del río Mandeo. / LOC

Ante esta situación, la asamblea general acordó por unanimidad reclamar medidas urgentes al Gobierno gallego para garantizar la capacidad de la presa. Además de los trabajos de dragado, los empresarios demandan un estudio para incrementar la capacidad de almacenamiento de este embalse de cara a asegurar la disponibilidad de agua para el desarrollo de la actividad del parque industrial.

"Daños materiales" y "pérdidas económicas" por los cortes de luz

La asamblea acordó también dar traslado de las quejas derivadas de los continuos cortes de luz y cambios tensión registrados en los últimos meses. Estas interrupciones, afirman los afectados, han generado "graves problemas" en el funcionamiento de distintas empresas, a los que hay que sumar los "daños materiales y pérdidas económicas".

La agrupación de empresarios insta a la empresa responsable, UFD Distribución Electricidad, perteneciente al grupo Naturgy, a llevar a cabo de forma inmediata "una revisión técnica exhaustiva" y a llevar a cabo las obras necesarias para "restablecer los estándares de calidad exigidos por la legislación vigente".

El Concello de Curtis respalda ambas demandas. En lo relativo al suministro eléctrico, el Gobierno local que preside Javier Caínzos (PP) explica que ya presentó una queja formal ante Naturgy y llama la atención sobre los graves perjuicios que los cortes de luz ocasionan tanto la actividad industrial como la vida diaria de las distintas parroquias", con "interrupciones prácticamente diarias y sin previo aviso".

El Ejecutivo municipal expresa también su preocupación por las carencias de abastecimiento. Advierte de que la conservación y mejora de la presa es "fundamental para preservar la actividad y la continuidad de las empresas instaladas en el parque industrial". "Garantizar la disponibilidad de agua es una cuestión estratégica para el futuro del polígono industrial y para el desarrollo económico del municipio y la comarca", incide.