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El Festival Rockanroleiros vuelve a Santa Cruz en su novena edición

El evento, de entrada libre, contará con las actuaciones de Los Rebeldes, Gran Sol, Scarecröw y The Black Age

La banda Los Rebeldes, que actuará el sábado en el Festival Rockanroleiros.

La banda Los Rebeldes, que actuará el sábado en el Festival Rockanroleiros. / LOC

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RAC

Los días 19 y 20 de septiembre se celebrará en la plaza de Esther Pita, en Santa Cruz, el IX Festival Rockanroleiros, organizado por la Asociación Musicoleiros en colaboración con el Concello.

El evento, de entrada libre, arrancará el sábado 19 a las 20.00 horas con la actuación del grupo Gran Sol, que dará paso a las bandas Scarecröw y The Black Age —esta última ganadora de la batalla de bandas organizada por la Asociación Musicoleiros. La jornada terminará con Los Rebeldes.

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El domingo 20 será el día de las bandas locales. Igual que en la edición anterior, el segundo día habrá un mercado instalado en la plaza de Esther Pita.

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