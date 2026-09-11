El Festival Rockanroleiros vuelve a Santa Cruz en su novena edición
El evento, de entrada libre, contará con las actuaciones de Los Rebeldes, Gran Sol, Scarecröw y The Black Age
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los días 19 y 20 de septiembre se celebrará en la plaza de Esther Pita, en Santa Cruz, el IX Festival Rockanroleiros, organizado por la Asociación Musicoleiros en colaboración con el Concello.
El evento, de entrada libre, arrancará el sábado 19 a las 20.00 horas con la actuación del grupo Gran Sol, que dará paso a las bandas Scarecröw y The Black Age —esta última ganadora de la batalla de bandas organizada por la Asociación Musicoleiros. La jornada terminará con Los Rebeldes.
El domingo 20 será el día de las bandas locales. Igual que en la edición anterior, el segundo día habrá un mercado instalado en la plaza de Esther Pita.
- Las magdalenas de A Coruña que llegaron hasta Zara desde el Quinto Pino: 'Estoy superescondida, pero lo uso como reclamo
- La panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de España: “Hacemos 200 kilos al día y necesitamos seis horas”
- La Casa Cervigón, en Oleiros, atesora el primer jardín moderno de Galicia
- Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros
- Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: 'Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar
- Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: 'Pagamos 20 euros los dos
- El Superior reprocha a Oleiros su 'inactividad' ante la denuncia de una supuesta infracción urbanística
- La Xunta autoriza la transformación de un eucaliptal de Orro, en Culleredo, en una plantación de aguacates