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Anversario da moción de censura

Mouriño cumpre un ano na Alcaldía de Carral entre críticas pola falta de proxectos

A oposición censura que o Goberno local está a vivir dos réditos de Alternativa mentres o alcalde afirma que atopou os caixóns sen proxectos que poñer en marcha: "Aínda que con dificutades, o cambio foi positivo"

El alcalde de Carral, con la vara de mando, durante el pleno de la moción de censura, en septiembre.

El alcalde de Carral, con la vara de mando, durante el pleno de la moción de censura, en septiembre. / Carlos Pardellas / CARLOS PARDELLAS

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Pablo Barro

Carral

Este xoves cumpriuse un ano da moción de censura en Carral que devolveu a Alcaldía a José Luis Fernández Mouriño. Foron 365 días marcados polo distanciamento entre os concelleiros saíntes e o novo equipo de Goberno, unha polarización que tamén se fixo patente na poboación. O rexedor, que segue a ver como algo "incomprensible" que o seu antecesor perdera o posto pese a ter a maioría, considera que "aínda con dificultades, o cambio foi positivo".

Fernández Mouriño, coa perspectiva do tempo, refrenda a decisión que tomaron aquel día os dous concelleiros de Alternativa dos Veciños. "Teño que darlles toda a razón porque, á parte de telos discriminados e quitarlles competencias, todos os proxectos que presentaban tirábanllos atrás, e iso non é moi democrático". Respecto á situación do Concello, recoñece que "pensei que estaba mellor. O que sí é certo é que había un remanente de tesourería de case 1,5 millons sen utilizar por falta de imaxinación para facer os proxectos que necesita o municipio", sinala.

A falta de proxectos é precisamente o que máis lle recrimina ao Goberno saínte. "Había cousas preocupantes, como a depuradora de Quenllo, da que levábamos tempo a falar pensando que había proxecto e estaba sen facer". "Ao que me dediquei durante todo este ano foi a presentar proxectos para presentar ás distintas administracións", afirma o alcalde, que cita como exemplos o saneamento nos núcleos rurais, o centro de día ou a mellora do centro de saúde. "Tamén retomamos o Plan Xeral aprobado inicialmente 2019. Sei que non é agradable sacar un Plan Xeral antes das eleccións, pero hai que facelo para o desenvolvemento de Carral", apunta.

Sobre o ambiente no pobo, asegura que "non hai esa crispación que aparenta no concello de Carral. Si hai quen intenta por todos os medios crispar, pero non a hai. O pobo de Carral non está en absoluto dividido", sentencia.

Falta de comunicación

Non pensan igual nas filas socialistas. A súa voceira, Patricia Blanco, indica que a moción de censura "non valeu para nada máis que para dividir". "Non estamos nin mellor nin peor, pero o pobo está tremendamente polarizado", asegura, unha situación que se acrecentou tras a dimisión en bloque da directiva do instituto polo intento de instaurar a FP Básica sen ter en conta á comunidade educativa.

Ese distanciamento tamén se fixo presente na acción de Goberno. "Desde principios de ano non hai ningún tipo de contacto cos grupos cando antes había unha comunicación fluida", lamenta Blanco, que considera que o alcalde "está a gastar o remanente de cara ás eleccións co apoio dos non adscritos". "Está nun modo absolutamentente preelectoral, sobre todo nos últimos meses, e aproveitando as cousas que estaban nos caixóns e que Alternativa non puido sacar adiante; pero novidades, ningunha", incide.

No que sí coincide é en sinalar o "inusual" da moción, na que votaron en contra. "Se é por mala xestión, tería que ser a veciñanza a que diga o que quere, non os partidos", e considera que se unha formación é capaz de perder un Goberno tendo a maioría absoluta "ten moita culpa. Deberíano mirar de cara ao ano que ven e levar a xente que sexa máis leal", recomenda.

Ausencia de proxecto

Desde o grupo de Alternativa dos Veciños, saínte do Goberno após a moción, aseguran que no Partido Popular "non teñen proxecto para Carral". "Non fixeron nada, o único que fixeron os golpistas e tránsfugas foi sacar brillo ás obras e proxectos aprobados e impulsados por Alternativa. Aproveitáronse de todo o noso traballo para vendelo como propio", aseguran.

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A agrupación local, liderada por Javier Gestal denuncian "un ano de mentiras contínuas e promesas que non serán realidade" por parte do novo Executivo local, ao que acusan de gobernar "desde a imposición e sen diálogo cos veciños, familias e asociacións", como demostraron co intento de implantar a FP Básica, remarcan.

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