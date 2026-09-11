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Industria

La preocupación por la planta de biogás de Soandres llega al Congreso: El Gobierno anuncia medidas para garantizar una "implantación adecuada"

El Estado, en respuesta a Sumar, apela a un Real Decreto en fase de aprobación que obligará a estas industrias a contar con un "sello de excelencia social"

Protesta multitudinaria en A Laracha para decir &quot;no&quot; a la planta de biogás en Soandres

Protesta multitudinaria en A Laracha para decir "no" a la planta de biogás en Soandres

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A. Pérez

A Laracha

El polémico proyecto para instalar una planta de biogás en la parroquia de Soandres, en A Laracha, continúa su tramitación entre protestas vecinales y el rechazó unánime de la Corporación municipal. El malestar ha llegado al Congreso en forma de una pregunta de Sumar, que insta al Gobierno del que forma parte a aclarar si se prevé "impulsar unos criterios básicos" a nivel estatal para garantizar "una implantación territorial adecuada" de este tipo de plantas, "especialmente en lo relativo a la proximidad a núcleos habitados, manantiales, zonas ambientalmente sensibles y espacios patrimoniales".

En su pregunta, Sumar se refiere en concreto a la planta de Soandres, "uno de los casos más preocupantes" por la proximidad a viviendas y manantiales y los posibles vertidos al río Anllóns. "A ello se suma la presencia de un espacio de elevado valor patrimonial y ambiental, con elementos arqueológicos de relevancia y hábitats sensibles", añade.

En respuesta, el Gobierno, sin hacer referencia expresa a la planta de Soandres, explica que ha incorporado un nuevo artículo al Real Decreto por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente para establecer objetivos anuales de penetración de biometano y la implementación de un "sello de excelencia social, territorial y ambiental aplicable a las plantas".

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El Ejecutivo detalla que este proyecto de Real Decreto, en fase de aprobación, prevé que las comunidades verifiquen que estas plantas cumplan unos criterios de sostenibilidad y "garanticen la integración social en el territorio".

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