El PSOE lleva ante la Valedora el concurso para nombrar director del multiusos de Oleiros

Después de levantar la liebre sobre el polémico proceso selectivo para la elección del equipo gestor del Centro Multiusos de Bastiagueiro, el PSOE de Oleiros ha redoblado su ofensiva y puesto la situación en conocimiento de la Valedora do Pobo. Lo hacen, explican, ante la "sistemática negativa" del Gobierno local de Alternativa dos Veciños a facilitar los expedientes.

En un comunicado, la formación señala que, al margen de esta medida, el grupo municipal ha registrado nuevas solicitudes de acceso para obtener las evaluaciones de los candidatos y "exigir soluciones al caos administrativo creado". Además, exigen aclarar el aplazamiento del examen con solo 96 horas de margen y la "ocultación de un detallado informe económico" sobre la explotación del edificio que el alcalde "mantiene metido en un cajón desde hace un año", denuncian.

Desde el PSOE aprovechan para calificar de "oportunista" la petición de un pleno extraordinario para abordar esta cuestión planteada por el Partido Popular, al que afean, al igual que al BNG, no haberse pronunciado después de que el alcalde, Ángel García Seoane, amenazase con llevar a los tribunales al concejal socialista Jesús Fernández por revelar el escándalo. "Mientras otros estaban de vacaciones, nosotros llevamos tres años recibiendo presiones, insultos y amenazas por cumplir nuestro compromiso con los oleirenses", afirman, al tiempo que lamentan la "falta de solidaridad democrática" del resto de partidos de la oposición.