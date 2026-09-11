Las instalaciones de Acea de Ama sacan músculo gracias a una inversión de 4 millones de euros

Culleredo puede presumir de contar con "la sala de musculación con más metros cuadrados del área de A Coruña". Así lo destacó este viernes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, durante su visita a las renovadas instalaciones del complejo deportivo de Acea de Ama, en las que la Xunta invierte 4 millones de euros con el objetivo de consolidar el centro como un referente para la práctica deportiva en la comarca.

La actuación se divide en dos partes. En la primera fase, que está a punto de concluir y en la que se han invertido 2,15 millones de euros, se han modificado los accesos al centro para ampliar y remodelar la sala de musculación y fitness. También se intervino en los accesos, con la creación de una nueva rampa y el traslado de la entrada al recinto a la planta baja, donde se ha habilitado una nueva zona de recepción y control de accesos. Estos trabajos se completaron con la modernización de la instalación eléctrica y la sustitución de las luminarias por luces LED; la renovación de la sala de calderas y de los equipos de climatización; la actualización de los sistemas de protección contra incendios y la reparación de las cubiertas. "A semana que vén estará completamente operativa", confirmó el conselleiro.

Segunda fase tras el verano

Diego Calvo ha avanzado que estas actuaciones se completarán con una segunda fase que estará finalizada en el verano de 2027 y que completará esa inversión de 4 millones de euros "para poñer ao día as instalacións, e sobre todo ofrecer uns equipamentos modernos con máquinas de última xeración nas que a tecnoloxía xoga un papel moi importante". De lo que se trata, apuntó, es de "ofrecer un mellor servizo ás persoas usuarias, aos clubes e a toda a xente que se achega a estas instalacións para a práctica deportiva con máis seguridade e, sobre todo, con máis calidade".

En esa segunda fase, con una inversión estimada de 2 millones de euros, se acometerá la renovación integral de las fachadas y los vestuarios del complejo, la reordenación del área de calistenia y la remodelación de las pistas de pádel y de tenis. También está previsto ampliar la superficie deportiva en el sótano del edificio e introducir mejoras en la producción y distribución de agua caliente y en el tratamiento y funcionamiento de las piscinas.

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Desde la Xunta aclaran que el proyecto de renovación del complejo deportivo de Acea de Ama se está ejecutando por fases "para garantir que poida continuar a prestar servizo á cidadanía durante o desenvolvemento das obras".