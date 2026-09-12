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Un hito en el Camiño Inglés: la ruta jacobea estrecha lazos con Irlanda

La Asociación de Concellos do Camiño Inglés inaugura los primeros mojones en la República irlandesa

Inauguración de un mojón del Camiño Inglés en Irlanda.

Inauguración de un mojón del Camiño Inglés en Irlanda. / LOC

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RAC

A Coruña

El Camiño Inglés marca un nuevo hito con la inauguración de los primeros mojones en la República de Irlanda. Su colocación formó parte de una intensa agenda de trabajo desarrollada en los últimos días por la Asociación de Concellos do Camiño Inglés para reforzar la promoción de este itinerario jacobeo y estrechar lazos con Irlanda.

Los primeros mojones se instalaron en Drogheda y en Waterford. Además, el presidente de la entidad, Manuel Mirás, acompañado por representantes autonómicos y provinciales, participó en la incorporación de nuevos establecimientos a la Red Stelar y mantuvo diversos encuentros institucionales, incluido uno con la embajadora de España en Irlanda.

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