El dulce de Vigo con una "receta secreta" que empieza a conquistar A Coruña: "La gente se lo lleva de tres en tres"

Nadie sabe exactamente cómo se hace ni cuál es el truco para conseguir esa textura que, dicen quienes la han probado, no saben explicar "ni los pasteleros". Muchos han tratado de imitarla y han fracasado por un buen motivo: la elaboración se lleva a cabo a salvo de miradas indiscretas en un obrador de O Portiño y su autor no es amigo de publicitar su receta. Quizá porque, como ha podido comprobar en los últimos años, el boca a boca le resulta suficiente.

Desde su ubicación original en Peinador, donde viajeros y vecinos empezaron a hacer cola para llevarse una de sus características cajas carmesí, este postre de nata típico de Vigo ha llegado a venderse en más de medio centenar de establecimientos de toda España. Algunos de los últimos en unirse al listado han sido dos locales de la comarca coruñesa, a los que el dulce conocido como LaTorta parece haber llegado para quedarse.

La cafetería CooRss, en Cambre, es uno de los sitios que ha exportado este dulce, que se encuentra a medio camino entre una tarta y un bizcocho. Lo introdujo hace un año en su carta de pedidos y asegura que, desde aquella, se ha transformado en una auténtica "perdición" para los clientes.

LaTorta, el bizcocho gallego de nata que se ha extendido por toda España. / Carlos Pardellas

"Es un éxito, no paras de comerla. La gente se la lleva de tres en tres para comidas familiares", asegura la propietaria, Sonia Vázquez, que ya conocía el pastel desde hacía tiempo.

Cuenta que se tropezó con ella mientras vivía en Vigo, donde no tardó en ser una más de aquellas clientas que se apostaban en la entrada para conseguir el postre gallego. Cuando lo trajo aquí, "a todo el mundo le gustó" y decidió empezar a venderlo por encargo. "En el obrador tienen más de 30 sabores, pero yo trabajo el clásico, que es el más rico. La textura de la crema no es una nata, es algo diferente que no se puede explicar. Lo han conseguido a base de cien mil pruebas", afirma con emoción.

Cada semana, recibe las bases congeladas desde O Portiño, a donde fue personalmente para conocer este producto hecho a base de harina de trigo, mantequilla, leche, azúcar, sal y huevos ecológicos. "Su autor lo creó porque quería hacer un postre sano para sus hijos. La receta solo la tiene él, pero el secreto está en cuando le echa la crema", apunta Vázquez sobre los bizcochos, a los que les da el último toque desde el número 46 de la Rúa Tapia.

El mismo proceso, pero en Curtis, sigue la quesería Queinaga, donde Alberto Lamas decidió distribuir el dulce después de enamorarse de él de un bocado. "Me la trajeron y me gustó, por eso decidí traerlo. En esta zona tiene muy buena acogida. Es un postre muy jugoso y también es cómodo porque no necesita una forma especial de conservarse", añade el dueño.

LaTorta en sus distintos sabores. / LaTorta/Ezequiel Alonso

Como la suya es "una quesería del rural", dice que la gente suele pedirlo sobre todo "los fines de semana, para eventos o comidas". Aunque Lamas se sigue asombrando del número de encargos ya que, si bien LaTorta no es "superconocida" en el área coruñesa, sí que se va haciendo un hueco. "Me extraña que me llamen desde A Coruña para venir a buscarla, pero oyen hablar de ella. Se ha puesto en el mapa".

Una tendencia en expansión

Que esta receta haya saltado a la cartografía española no es simplemente una forma de hablar. El producto sobrepasa los 50 puntos de distribución, muchos de ellos en las Rías Baixas, pero también se ha dado a conocer más allá de la frontera gallega.

En Madrid cuenta incluso con una franquicia y hay establecimientos que la venden en lugares como Logroño, Málaga, Albacete y San Sebastián. También se consigue en Santiago, donde se puede disfrutar de las distintas variedades del bizcocho: Lotus, Oreo, Ferrero, pistacho o chocolate son algunos de los más populares. Pero todos saben a Galicia.