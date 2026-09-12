La Fórmula 1 también se corre en Oleiros

La Fórmula 1 regresa a España con la celebración este fin de semana del Gran Premio en el nuevo circuito MadRing. Se trata de una cita que hará las delicias de los aficionados al motor. Pero la Fórmula 1 no solo se corre en la capital, sino que cualquier persona que lo desee puede sentir la experiencia de pilotar un monoplaza sin alejarse mucho de A Coruña. Basta con ir a Santa Cristina, en Oleiros, y sumergirse en el mundo de las carreras nada más cruzar las puertas de GZ Simlab, un revolucionario negocio situado en el bajo que antiguamente ocupaba el pub Bora Bora que aspira a convertirse en un referente para todos los amantes de la competición.

Diego Giuggiari y Vanesa Ventura son las personas que están detrás de esta propuesta. Llegaron a Oleiros después de pasar siete años en Reino Unido trabajando en la gestión de negocios vinculados a la hostelería. "En 2024 estuvimos viviendo en Mallorca y ahí decidimos buscar algo que nos gustase a los dos, que juntase nuestras dos pasiones: la hostelería y el simracing", explica Diego.

Respecto a la elección de Santa Cristina, este uruguayo nieto de gallegos decidió volver a la tierra de su abuelo. "Me costó convencer a Vanesa, que es canaria, por el tema del clima", reconoce este empresario, que años atrás compitió como piloto en pistas de Uruguay, Argentina e Inglaterra y también trabajó como coach en Silverstone. "Elegimos Oleiros por lo que fue la zona en su momento y por lo que sigue siendo hoy tras el cambio que han hecho, pero sentíamos que faltaba algo diferente. Estaba la bolera, pero pensábamos en algo más actualizado hablando de juegos y pensado en un público más grande, porque esto del simracing pega más a la gente de 35 para arriba", relata Giuggiari.

El local destila ambiente de carreras por los cuatro costados. Cuenta con varias pantallas en las que se retransmiten carreras de MotoGP, Fórmula 1, rallye, enduro... "Siempre hay ambiente de carrera, porque queremos que sea un espacio para aquellas personas a las que les gusta el motor en todas sus versiones", apuntan sus impulsores.

Crear comunidad

Respecto a los servicios, Vanesa explica que en el local cuentan con 8 simuladores de alta gama, con hardware de competición real, en los que ofertan más de 200 circuitos, ciudades y coches de todas las modalidades. "Tenemos el MadRing o ciudades como A Coruña, y si hay alguna petición especial de algún circuito, lo podemos conseguir", indica. "Las sesiones duran media hora o una hora. Puede venir gente sin experiencia porque podemos adaptar la configuración. Además, los dos o tres primeros minutos siempre estamos más pendientes para que tengan una buena experiencia", relata.

GZ simlab, el nuevo negocio de simuladores de carreras en Santa Cristina que ocupa el local del antiguo Bora Bora / Casteleiro

Pese a abrir sus puertas el pasado mes de marzo ya cuentan con muchos adeptos. "Hay unas diez personas que vienen todas las semanas, por eso creamos membresías, para que sea más económico y para que puedan venir más veces". Están abiertos todos los días de la semana, menos los martes, de 14.00 a 23.00 horas, festivos incluidos. Cada 15 días organizan desafíos con premios para el primero y sorteo o cuatro de tres premios más entre los participantes. "Lo mejor es venir con cita y hacer la reserva por la página web, especialmente los lunes, que tenemos 2x1", apunta Vanesa, que recuerda que también tienen ofertas para grupos y eventos.

En cuanto a las tarifas, varían en función del simulador, ya que dos de ellos son de triple pantalla y con pedales hidráulicos. En estos se paga 20 euros por media hora y 30 por la hora. En el resto son 15 euros por 30 minutos y 25 por la hora completa. Y para quien quiera hacer la experiencia aún más inmersiva disponen de gafas de realidad virtual.

La otra pata del negocio es la restauración, porque además de competir también se puede recargar combustible para el cuerpo. "Ofrecemos perritos calientes americanos con multitud de sabores. Nuestra idea es la de un negocio híbrido en el que podamos generar comunidad mientras te tomas algo y conoces gente", explica Ventura.