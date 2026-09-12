Sada celebra a Festa dos Maiores
O Concello rendeu homenaxe a Luísa Fernández Rey, veciña do municipio que cumpriu 101 anos
O Pavillón Municipal de Sada acolleu a tarde do sábado a festa dos maiores organizada polo Concello de Sada, un encontro que reuniu a centos de veciñas e veciños do municipio arredor dunha merenda, música e baile.
"As persoas maiores de Sada levan décadas achegando traballo, esforzo e compromiso ao municipio. Boa parte do que hoxe é Sada —as súas parroquias, o seu tecido social, as súas tradicións— leva a súa pegada, construída ao longo de moitos anos de vida en común". destaca o Concello.
Durante a festa, o Concello de Sada rendeu homenaxe a Luísa Fernández Rey, veciña do municipio que cumpriu 101 anos. "Luísa Fernández Rey coñeceu a Sada nas súas distintas etapas, sendo testemuña da evolución do municipio ao longo de máis dun século de vida. O seu percorrido persoal está ligado ao traballo, ao esforzo e á vida cotiá que, xeración tras xeración, contribuíu a construír o Sada de hoxe", agradece o Concello.
A celebración da festa dos maiores é unha das condicións que puxo o PP para facilitar a aprobación do orzamento de 2026.
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