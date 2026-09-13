El restaurante que desafía a la tortilla de Betanzos con una pizza que ya conocen 250.000 personas: "Todo el mundo viene a por ella"

La tortilla de Betanzos ocupa uno de los tronos de la gastronomía de la provincia de A Coruña, de Galicia y de España. Sin embargo, y desde el pasado mes de abril, a la mítica mezcla de patatas y huevo parece haberle salido un competidor: la pizza de un pequeño local de A Rúa da Cañota.

Detrás de sus puertas se encuentra el autor del que ya es uno de los platos de moda del municipio. "Todo el mundo viene a por ella. También se enteran en Madrid y vienen cuando pasan por aquí", cuenta el cocinero Antón Belmonte, que prepara a diario una tirada limitada de la famosa pizza con pulpo de la Adega do Pino.

La receta salió después de muchas pruebas, pero reconoce que el resultado fue "más espectacular de lo que esperaba". Su combinación de pulpo con grelos y gambas marinadas en kimchi y sriracha la convirtieron en la mejor pizza napolitana contemporánea del Campeonato de España de Pizzas Gourmet 2026, en el que Belmonte también se alzó con el título de mejor pizzaiolo de Galicia y mejor pizza pala del territorio nacional.

El coruñés Antón Belmonte, posando con sus premios en el Campeonato de España de Pizzas Gourmet. / LOC

Tras volver a casa con los premios, el chef decidió meter en carta el plato, que define como una pizza "gallega" con "sabor umami" y una masa "aireada y fácil de digerir". La respuesta no se hizo esperar: hubo que invertir más en pulpo, porque las pizzas se acaban.

La pizza de pulpo viral de Adega do Pino

Aunque la distinción del campeonato español fue importante, Belmonte empezó a notar la popularidad cuando su creación saltó a las redes. Lo hizo de la mano de dos influencers: el especialista en gastronomía Sezar Blue, que había sido parte del jurado en el concurso; y la coruñesa Di Acuña (@di_acuna), que visitó el local en julio para probar "la mejor pizza napolitana de España".

Este último vídeo, apunta Belmonte, cuenta ya con más de 250.000 reproducciones, una cifra abrumadora para alguien que cocina en "un pueblo como Betanzos". El chef de Santa Cruz pensó "que no tendría tanta repercusión", pero se equivocaba. "Ahora la gente viene preguntando por la pizza de pulpo. Puede parecer una mezcla rara, pero, ¿quién no ha ido a una feria y ha comido un trozo de pulpo con pan? Pues la pizza es lo mismo. Siempre tenemos la idea de que tiene que ser algo muy determinado, pero no", defiende el cocinero.

Él mismo lleva los últimos años luchando por derribar el concepto de la receta clásica y abrir nuevos horizontes para los amantes de estos discos de tradición italiana. No hay mes que no haga algún cambio, por minúsculo que sea, en las mezclas de agua y harina o que no esté ideando un nuevo sabor para sorprender a los asiduos a su restaurante.

Antón Belmonte, distinguido como el mejor 'pizzaiolo' de Galicia, estirando la masa de sus pizzas. / Casteleiro

Su torta de liscos, una pizza coronada con trozos de tocino, bebe directamente de las recetas que las abuelas hacían en las casas gallegas. La de chicharrones con queso es otro de los imprescindibles que probar en el local, donde el coruñés suele tender puentes entre Italia, Galicia y otras cocinas del mundo.

Actualmente, está preparando el lanzamiento de la que promete ser la nueva estrella del menú: "una pizza de tortilla de Betanzos". Porque, aunque su plato capte ahora la atención en el municipio, no cree que ambas cosas tengan que competir.

La famosa pizza de pulpo de Adega do Pino, en Betanzos. / Casteleiro

"La pizza no es un rival, es un complemento. Combinan perfectamente", asegura el coruñés, en espera solo de "la infraestructura y el personal" para sacar el plato. La receta en sí está lista y, como todo lo que sale de sus fogones, no le falta detalle.

Antón Belmonte, el actor que Betanzos convirtió en pizzero

Si bien la Adega do Pino se ha convertido en un local famoso por sus pizzas, no siempre fue así. Belmonte cogió el negocio hace "unos 13 años", cuando se dedicaba a la interpretación y servía copas los viernes y los sábados para ganar un extra.

La pizza de pulpo, que lleva grelos y gambas marinadas, será la carta de presentación de Belmonte en el próximo campeonato del mundo. / Casteleiro

Con la pandemia del coronavirus, se 'descolgó' de la actuación e introdujo la cocina en la Adega. Entre los pinchos que daba con las consumiciones había recetas como los callos, pero los discos de masa italiana era lo que todos pedían. "Mira que los callos me daban trabajo, pero nada, todo el mundo quería pizza y quería que la vendiera. Así que compré un horno napolitano de leña y nos especializamos", recuerda entre risas el cocinero, cuyo negocio ya es uno de los sitios más recomendados para tomar pizza en A Coruña.

Aunque solo lleva unos años frente al horno, dice que la pasión por experimentar en los fogones la siente desde niño y que incluso le viene de familia. Sus padres eran cocineros en Londres y él "ya hacía sushi cuando aún no lo había aquí". La pizza es una carrera de fondo.