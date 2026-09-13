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O BNG denuncia una «operación para diluir a memoria da represión» en el pazo de Meirás

La formación advierte «importantes eivas e carencias» en la declaración y critica el «cambiazo» del nombre a ‘Meirás’ a secas, que interpreta como un intento de devaluar su significado como "espazo de loita antifranquista"

Luís Bará durante una intervención en el Parlamento.

Luís Bará durante una intervención en el Parlamento. / XOAN ALVAREZ / FDV

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RAC

Sada

El BNG denuncia la existencia de «importantes eivas e carencias» en la declaración del pazo de Meirás como lugar de memoria democrática. El diputado Luís Bará considera positiva la medida pero advierte de un «serio risco de devaluar e rebaixar» la función que deben cumplir estos espacios como referentes de memoria histórica.

La formación denuncia, entre otros extremos, el «cambiazo» en la denominación del pazo de Meirás, que en el documento final figura como Meirás a secas. Para Bará, este cambio «non é inocente nin casual» y responde a una intención de «devaluar y diluír el significado do pazo como espazo de represión e loita antifranquista e de otorgarlle protagonismo á relación con Emilia Pardo Bazán, que non ten ningunha relación coa memoria democrática».

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El BNG insta a garantizar la "primacía do uso do pazo como lugar de memoria histórica" sin que esto sea "incompatible co tratamento doutros contidos e temáticas". Los nacionalistas reclaman además la reapertura del inmueble y la reactivación de la comisión de gestión de este espacio. Piden también "respecto ao labor do movemento memorialista" y que se den pasos para la transferencia de As Torres a Galicia.

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