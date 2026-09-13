Reúnen casi medio millar de firmas para reclamar más plazas de comedor en los colegios de A Laracha

Las familias con menores escolarizados en los centros educativos de A Laracha han puesto en marcha una campaña para reclamar más plazas de comedor escolar. Su iniciativa ha recabado ya 456 firmas. Sus impulsores apuntan a un "número creciente de familias" en el municipio larachés que se enfrentan a una "situación complicada" por el "déficit" en este servicio, fundamental para garantizar la conciliación laboral y familiar.

"Este problema pon en risco o benestar dos nenos e crea unha carga adicional para os pais que non poden proporcionar unha comida adecuada aos seus fillos durante a xornada escolar, afectando directamente o rendemento académico e a saúde dos estudiantes", denuncian las familias, que advierten de que la carencia de plazas "incrementa la desigualdad social": "Muchas familias no tienen los recursos para compensar la falta de este servicio esencial", inciden.

Las familias urgen a la Administración a tomar medidas para que todas las solicitudes de comedor sean atendidas. Sostienen que el actual déficit podría paliarse con la ampliación de las instalaciones existentes y el establecimiento de turnos rotatorios o con la habilitación de un aula adicional de manera temporal.

Moción del BNG en pleno

La carencia de los comedores escolares llegó al pleno de A Laracha a través de una moción del BNG registrada el pasado mes de julio. Su portavoz, Carolina Castiñeiras, denunció que alrededor de unas treinta familias con menores escolarizados en el CEIP Otero Pedrayo se quedaron sin acceso al servicio de comedor por la falta de espacio del mismo.

Los nacionalistas llamaron la atención sobre el hecho de que no se trata de un problema puntual, sino que se repite cada curso en algún centro educativo del municipio. "É inaceptable que ano tras ano as familias teñan que mobilizarse para reclamar un servizo básico como é o comedor escolar", criticó la portavoz, que instó al Concello a trasladar las demandas a la Xunta para que adopte las medidas oportunas, "xa sexa ampliando as instalacións, habilitando espazos provisionais o implantando turnos".

Mejoras en el colegio de Caión

El Concello de A Laracha anunció a finales de agosto un "paso importante" para mejorar el comedor escolar en el colegio de Caión. El Gobierno local presidido por José Manuel López Varela (PP) avanzó que este servicio se trasladará al centro sociocultural de A Insua, una instalación situada junto al centro educativo que se somete a un proyecto de renovación integral.

"A nova localización permitirá dispoñer dun espazo máis cómodo e mellor equipado para prestar o servizo con maior comodidade e calidade", afirmó el Ejecutivo municipal. Mientras se llevan a cabo estos trabajos, el comedor funcionará de forma temporal en un emplazamiento provisional.

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Se trata de una iniciativa realizada en coordinación con la dirección del centro, explicó el Gobierno local, que afirma mantener una "comunicación constante" con los responsables de los centros educativos.