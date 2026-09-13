Vecinos de Castelo elegirán el proyecto ganador de la residencia artística del Castelo Conta

El Castelo Conta ya calienta motores para una nueva edición, habiendo apenas cerrado la última, y lo hace expandiéndose hacia el mundo del arte. El festival, en colaboración con la artista Iria do Castelo, ha lanzado una residencia artística para impulsar la creación de un libro ilustrado, con la particularidad de que serán los propios vecinos de la parroquia de Castelo los que escojan a la propuesta ganadora.

Iria es artista visual y desde 2015 lleva acogiendo a creadores de todas partes del mundo en su estudio de Castelo. "Los invitaba a Castelo porque es un lugar increíble y maravilloso", señala la artista, que añade que "para mí ha sido algo muy enriquecedor, ahora tengo una red de amigos por casi todo el mundo".

Como vecina de la parroquia participa y colabora con el festival desde hace varios años. El Castelo Studio ya había alojados a los niños de los campamentos miúdos, pero estaba buscando, junto con los responsables del festival, Álvaro Pérez y Xosé A. Touriñán, "de qué manera incluir otras manifestaciones artísticas". "El festival ya cuenta con un cartel impresionante y una diversidad increíble pero está muy centrado en música, escénicas y oralidad", dice Iria, que añade que la intención era traer las artes plásticas al evento.

Este verano en su casa acogió a un artista cántabro dentro de una residencia, y fue esa experiencia la que finalmente le encendió la bombilla. "Estamos trayendo artistas becados de otras regiones, ¿por qué no crear nosotros nuestra propia beca para un artista de Galicia para que pueda realizar un proyecto en Castelo?", destaca la artista.

El estudio de Castelo Studio / Jose Troitiño

"La beca es un maridaje entre una persona escritora y una persona ilustradora, que puede venir del campo de las artes visuales, novela gráfica, ilustración...", explica. Los que opten a la residencia deben haber nacido en Galicia y realizar en la obra en gallego. Esta creación también tendrá que tener un vínculo con la aldea de Castelo.

Según detallan las bases de la convocatoria, se valorará especialmente que el proyecto "contemple a participación da veciñanza e o diálogo co territorio e coa cultura local, xa sexa incorporando testemuños, relatos, experiencias ou outros elementos da memoria colectiva".

Una biblioteca ilustrada

La idea es seguir esta iniciativa en el futuro e ir poco a poco creando una biblioteca local ilustrada. El volumen cero lo creará la propia Iria do Castelo con la poeta compostelana Antía Otero, y lo presentarán en la próxima edición del festival.

Los vecinos de Castelo después serán los que elijan a los ganadores, ya sea "por pasión, por interés con el tema o por intuición". "Tiene un impacto local para Castelo, pero también tiene un impacto regional porque tenemos la posibilidad de, en un territorio que juega en desventaja con otros en este tema, de lanzar una beca de creación. Creo que es bueno para el tejido cultural de Galicia", afirma la artista.

El papel clave en todo el proceso lo tendrán, sin embargo, los vecinos. "Castelo es un fenómeno maravilloso y es que hay una relación fantástica entre los vecinos, que tienen mucho interés por hacer cosas. Desde que Castelo Conta existe, esos lazos no han hecho más que crecer e ilusionar a los vecinos porque ven resultados y que se pueden hacer cosas interesantes, un nuevo modelo de ruralidad", destaca Iria.

La artista confía en el producto que pueda salir de esa comunión con los residentes porque ya hay un ejemplo: el documental Mulleres de Castelo, de Hadriana Casla. "Ella fue la primera artista que Castelo Conta becó con una residencia para que pudiese realizar este documental, que fue todo un éxito y que implicó a las mujeres de la aldea. Transformó nuestros vínculos", recuerda la cullerdense.

Las condiciones

Las convocatorias a la beca ya está abierta y el plazo de envío de solicitudes cerrará este 31 de octubre. La residencia tendrá la duración de un mes, en un periodo a definir durante la primavera de 2027. El alojamiento y la manutención durante este periodo estarán cubiertos por el festival y cada una de las personas seleccionadas recibirá 3.000 euros en concepto de honorarios. Además, los autores contarán con un máximo de 600 euros para gastos de la producción artística.

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La bolsa incluirá una fase de encuentros con los vecinos de Castelo y el proyecto será editado por el Castelo Conta para presentar en la próxima edición del festival.