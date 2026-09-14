O Burgo se rinde a las hamburguesas y al ‘cheesecake’ con dos festivales simultáneos

Culleredo se prepara para acoger, entre el 17 y el 20 de septiembre, cuatro días de cita gastronómica para los amantes de las hamburguesas y las tartas de queso.

La explanada del multiusos de O Burgo será el escenario del Burger Fest y Cheesecake Fest, dos eventos que se unen en un mismo espacio para ofrecer a los asistentes un menú a base de hamburguesas gourmet y tartas de queso artesanales.

Noticias relacionadas

Los organizadores prometen hamburguesas "de las que obligan a sacar el móvil antes de dar el primer bocado" y tartas de queso "para rematar la faena" con O Burgo como escenario y el buen tiempo como aliado. "Cuatro días, muchas hamburguesas, toneladas de queso y una misión complicada: probarlo todo", destacan.