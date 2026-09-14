O Burgo se rinde a las hamburguesas y al ‘cheesecake’ con dos festivales simultáneos
La explanada del multiusos acogerá entre el 17 y el 20 de septiembre el Burger Fest y el Cheesecake Fest, dos eventos que se unen para ofrecer una variada oferta gastronómica durante cuatro días en Culleredo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Culleredo
Culleredo se prepara para acoger, entre el 17 y el 20 de septiembre, cuatro días de cita gastronómica para los amantes de las hamburguesas y las tartas de queso.
La explanada del multiusos de O Burgo será el escenario del Burger Fest y Cheesecake Fest, dos eventos que se unen en un mismo espacio para ofrecer a los asistentes un menú a base de hamburguesas gourmet y tartas de queso artesanales.
Los organizadores prometen hamburguesas "de las que obligan a sacar el móvil antes de dar el primer bocado" y tartas de queso "para rematar la faena" con O Burgo como escenario y el buen tiempo como aliado. "Cuatro días, muchas hamburguesas, toneladas de queso y una misión complicada: probarlo todo", destacan.
- La panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de España: “Hacemos 200 kilos al día y necesitamos seis horas”
- La Casa Cervigón, en Oleiros, atesora el primer jardín moderno de Galicia
- Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros
- El dulce de Vigo con una 'receta secreta' que empieza a conquistar A Coruña: 'La gente se lo lleva de tres en tres
- Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: 'Pagamos 20 euros los dos
- El restaurante que desafía a la tortilla de Betanzos con una pizza que ya conocen 250.000 personas: 'Todo el mundo viene a por ella
- Todo listo para O Burgo Fest, que se celebrará el sábado en el paseo
- El Superior reprocha a Oleiros su 'inactividad' ante la denuncia de una supuesta infracción urbanística