Entregan los restos de Gerardo Gómez, el bergondés asesinado en 1938 tras huir del penal de San Cristóbal
Este carpintero fue arrancado a la fuerza de su casa en Carrio con solo 18 años: "Se lo llevaron detenido y no volvieron a saber de él", relata un primo segundo
A. P.
Los restos del bergondés Gerardo Gómez Lorenzo, preso del Fuerte de San Cristóbal asesinado tras la fuga de mayo de 1938, han sido entregados este lunes a sus familiares en un emotivo acto celebrado en Pamplona.
Su cuerpo y el del segoviano Jesús Esteban Muñoz, exhumados de las fosas de Urtasun y Leranotz fueron entregados entre visibles muestras de emoción a sus familiares por la vicepresidenta segunda del Gobierno Foral y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo.
Gerardo Gómez era carpintero. Ingresó en el Fuerte de San Cristóbal el 14 de junio de 1937, donde permaneció hasta la fuga. Su cuerpo fue exhumado el 22 de mayo de 2018 en Leranotz (Esteribar), en el día que se cumplían 80 años de la fuga.
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