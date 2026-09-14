El Estado evita avanzar su postura sobre el pazo de Meirás e insiste en que su futuro lo decidirá una comisión interadministrativa

Seis meses después de que el Tribunal Supremo confirmase la titularidad pública del pazo de Meirás, los futuros usos de la antigua residencia estival del dictador Francisco Franco sigue en el aire. En respuesta a tres preguntas del BNG sobre las previsiones que maneja el Ejecutivo, tanto en lo relativo al destino final del inmueble como a la posible cesión a Galicia, el Gobierno responde exactamente lo mismo que el pasado mes de mayo: "Será la comisión de coordinación creada en 2021 en la que están representadas la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña quien decidirá sobre las cuestiones planteadas". Misma respuesta que ofrece al ser consultado sobre su opinión sobre la obligación de indemnizar a los herederos del dictador como poseedores de buena fe por los gastos necesarios (de mantenimiento) y útiles (de mejora) desde el 20 de noviembre de 1975 hasta 2019.

La falta de avances en la definición de los usos del pazo de Meirás y su apertura total al público ha sido motivo recurrente de queja por parte del movimiento memorialista y también de otras administraciones que participaron en el proceso judicial, especialmente el Concello de Sada. Su alcalde, Benito Portela, de Sadamaioría, remitió una carta a principios de mayo al Ministerio de Memoria Democrática para solicitar la reactivación de las negociaciones para fijar usos y establecer el modelo de gestión de esta singular edificación diseñada por Emilia Pardo Bazán y reconvertida posteriormente en residencia de veraneo del dictador Francisco Franco. A día de hoy, tal y como confirmó el regidor ayer a este diario, su petición sigue sin respuesta.

La demora en convocar la comisión para avanzar en un modelo de usos consensuado propició también las críticas de la Xunta, que remitió una carta al Concello de Sada en respuesta a su petición de reactivar las reuniones en la que apelaba a la importancia de "dar pasos decididos" en la "difusión pública y en la legitimación social de este espacio tan simbólico para Galicia y España" y en la "definición de un plan de usos plural y sólido para Meirás".

En la actualidad, el pazo de Meirás, que ha sido declarado recientemente lugar de memoria, sigue en su mayor parte cerrado a las visitas. Los itinerarios, muy parcos, se limitan a los jardines y solo permiten la entrada en el vestíbulo y asomarse a la capilla. En una visita institucional al pazo en septiembre de 2025, hace justo un año, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, explicó que había varias dependencias que presentaban desperfectos que desaconsejaban la entrada de visitas por seguridad. «Una vez haya una sentencia definitiva entraremos a saco para arreglar todo lo que haya que arreglar», afirmó entonces a consulta de los periodistas.