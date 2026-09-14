Nace 'Conversaciones que importan', un ciclo de talleres gratuitos organizados por el tanatorio y La Sociedad de Sada
El tanatorio de Sada de Pompas Fúnebres y La Sociedad, con la colaboración del Concello, ponen en marcha Conversaciones que importan, un ciclo de talleres gratuitos que se desarrollará entre septiembre y diciembre en la sede de La Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva.
Con esta iniciativa, Pompas Fúnebres y La Sociedad de Sada pretenden «generar un nuevo espacio de encuentro, reflexión y conversación en torno a cuestiones que forman parte de la vida cotidiana, como el bienestar emocional, el cuidado de las personas o el acompañamiento en distintas etapas de la vida».
Los talleres serán impartidos por Ana González, psicóloga sanitaria, especialista en atención a personas mayores y con amplia experiencia en intervención psicosocial.
El tanatorio de Pompas Fúnebres de Sada abrió recientemente en el entorno de As Brañas, en la Avenida de A Coruña 2, enfrente al campo de fútbol de As Mariñas. Su reapertura en un céntrico local que permaneció sin uso durante años se celebró el pasado 21 de febrero con una jornada de puertas abiertas.
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