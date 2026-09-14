Oleiros rebajará la fiscalidad a las viviendas de protección oficial

El Gobierno local de Alternativa dos Veciños tiene previsto llevar al próximo pleno de Oleiros una modificación de la ordenanza fiscal para rebajar las cargas a las viviendas de protección oficial (VPO). En concreto propondrán introducir una bonificación del 50% en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por un período de 10 años, que se sumarían a los 3 que establece la ley, así como suprimir las tasas para la construcción de este tipo de inmuebles.

Según explica el Concello en un comunicado, estas modificaciones se sumarán a otros cambios orientados a facilitar el acceso a la vivienda y a incrementar las medidas de protección de las personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, otra de las cuestiones que se abordarán en el próximo pleno es la ampliación de los plazos para solicitar diversas bonificaciones fiscales o la incorporación de nuevos supuestos para la devolución de tasas, impuestos y cuotas de actividades municipales que hasta ahora no estaban contemplados.

En cuanto a las familias en situación de especial vulnerabilidad económica, el Gobierno local plantea una nueva regulación que incorporará nuevas modalidades y flexibilización para los aplazamientos de deudas y fraccionamientos de forma general, introduciendo mecanismos específicos para las familias en graves dificultades económicas.

Más vivienda de protección

Desde el Concello reconocen que la incidencia real de estas medidas "es limitada dentro del actual mercado libre", pero destacan que la fiscalidad, "además de ser una herramienta imprescindible para financiar los distintos servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, tiene que servir también para favorecer aquellas cuestiones que el Gobierno municipal considera socialmente prioritarias". En este sentido, recuerdan que Oleiros tiene en la actualidad en construcción más de 150 viviendas de protección en Perillo, Xaz y Mera, a las que se suman las 20 que acaban de adjudicar recientemente en el centro de la capital municipal y otras 22 que se anunciarán "en los próximos días" y que se levantarán en el entorno de la piscina municipal.

El alcalde, Ángel García Seoane, señaló que todas estas medidas son fruto de "una política de vivienda real, no ficticia como otros", en al que el Concello "apuesta por emplear los recursos y las competencias municipales de las que dispone para fomentar la vivienda protegida y facilitar el acceso a la vivienda".