Las trabajadoras de la antigua escuela O Berce, en Arteixo, se concentran para denunciar un "secuestro laboral"
Las empleadas de la escuela infantil critican que llevan desde el mes de abril sin cobrar sus salarios y que la empresa no les ha rescindido los contratos, por lo que no pueden solicitar el desempleo
Las trabajadoras de la escuela infantil de O Berce, en Arteixo, que cerró este verano, se concentraron este lunes frente al centro para reclamar el cobro inmediato de sus salarios y que la empresa rescinda sus contratos.
Mari Carmen Veiga, la delegada de personal de la CIG y empleada en la escuela desde septiembre de 2004, explica que el conflicto comenzó ya el curso anterior, cuando la empresa informó a las trabajadoras que no podía hacer frente a las nóminas de octubre, noviembre y diciembre de 2025, y que las tendrían que cobrar en enero. "Foi entón cando unha compañeira se enterou polos pais que falaba de pechar o cole", afirma Veiga.
Esta medida no fue comunicada directamente desde la empresa a las seis trabajadoras que, desde abril de este año, están sin cobrar las nóminas. La central sindical añade en un comunicado que, a la falta de información sobre el futuro del centro y al impago de los salarios, se le sumó que la propietaria intentó culpar a las empleadas de la inviabilidad del centro. "A situación laboral estaba cada vez máis contaminada e comezaron a derivarse en baixas, porque as traballadoras estaban nun estado de estrés continuo", explica la delegada, que añade que cuatro de ellas estuvieron de baja.
El 31 de julio, finalmente, la empresa les comunicó un permiso retribuido por agosto, justificando que O Berce iba a cerrar después de 25 años en funcionamiento. En septiembre volvió a comunicarles un permiso retribuido, pero sin aún abonar los salarios desde abril y sin finiquitar sus contratos, necesario para que pudieran acceder a la prestación por desempleo.
Ante esta situación, las trabajadoras presentaron denuncias ante Inspección Laboral. "Mobilizámonos porque realmente o que queremos é que se nos despida", señala Veiga. Durante la protesta las trabajadoras calificaron la situación de "secuestro laboral", ya que muchas exceden ya el tiempo para cobrar el Fondo de Garantía Salarial. Este medio intentó sin éxito contactar con la empresa para conocer su versión.
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