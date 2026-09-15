Aparatoso accidente en el cruce de Queirís, que sigue sin plazos para su reforma

Aparatoso accidente en el cruce de Queirís, en Coirós. Un vehículo se salió de la vía, se subió a la isleta del cruce y se llevó por delante varias señales. No hubo heridos. El siniestro se registró pasadas las 7.30 horas y reactivó las quejas por la demora en acometer la remodelación de esta conflictiva intersección, con proyecto redactado ya en 2020 y todavía sin plazos.

Este accidente se registra un mes después de otra aparatosa salida de vía, recuerdan los vecinos, que apelan a la imperiosa necesidad de tomar medidas: «Hay mucha población, muchos niños, pasan camiones a mucha velocidad y justo ahí está la escuela y el local social», advierte un residente.

La reforma de esta intersección está pendiente desde 2009, año en el que el Estado prometió incluir las mejoras de esta la bifurcación de la Nacional-VI hacia A Coruña y Betanzos en un plan de reforma y acondicionamiento de la carretera. En 2020, el Ministerio de Transportes dio luz verde al plan de reforma, que pasaba por construir una rotonda.

En sus últimas respuestas a las preguntas del BNG, el Gobierno deja ahora en el aire la obra de reforma de este cruce, en la que preveía invertir 600.000 euros. El Ejecutivo aduce que este tramo «no presenta índices de siniestralidad anormalmente superiores al resto de las carreteras análogas».

En una segunda respuesta, en 2024, el Estado incidió en lo mismo aunque matizó que el proyecto se encontraba «en redacción».