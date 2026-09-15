Betanzos cita a los alcaldes para articular "una respuesta común" a los problemas del transporte

El inicio del curso ha disparado las quejas por las deficiencias en el servicio de bus metropolitano. Tras reclamar en más de una ocasión la convocatoria de la comisión de seguimiento, la alcaldesa de Betanzos, la socialista María Barral, ha convocado a los alcaldes de los municipios afectados por las deficiencias en la línea Betanzos-A Coruña a una reunión con la que pretende articular una "respuesta común" y forzar a la Xunta a ofrecer una solución.

Atrasos, buses que dejan a los pasajeros en tierra o falta de información en las paradas son algunas de las carencias del servicio que denuncia el Concello brigantino en un comunicado en el que denuncia los "importantes perjuicios a las personas que precisan del transporte público para acudir al trabajo, los centros educativos o consultas médicas": "No estamos ante hechos aislados, sino ante un problema que requiere una respuesta inmediata y estructural", denuncia Barral, que subraya que no la situación no afecta solo a Betanzos.

"Hay vecinos de otros concellos que también dependen de estas conexiones y que están sufriendo las consecuencias de las deficiencias del servicio, por eso queremos sentarnos con los demás alcaldes, conocer la situación en cada municipio y buscar una respuesta común", apunta Barral, que volvió a reclamar este martes la convocatoria de la comisión de seguimiento del transporte metropolitano.

Las quejas por las deficiencias de este servicio se repiten en los municipios de la comarca. Sada, Oleiros o Miño han reclamado en reiteradas ocasiones más frecuencias y otras mejoras en esta prestación, como un punto de conexión que evite a los universitarios tener que parar en A Coruña. El regidor oleirense reclama, en concreto, la creación de una línea de transporte público que conecte Santa Cristina con la Universidade da Coruña, una opción que permitiría a los pasajeros de otros municipios hacer trasbordo y evitar tener que ir hasta la ciudad para tomar ahí un bus urbano.

Postura autonómica: "Los medios son los que son y se organizan de la mejor manera"

A consulta de este diario sobre las carencias del transporte a las universidades, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, defendió un servicio "que funciona relativamente bien": "Se da una solución en cierta medida a las necesidades de transporte, más allá de que puedan existir necesidades específicas como puede ser el traslado a la universidad en algún caso, pero la instauración de una nueva línea conlleva siempre unos costes que hay que evaluar y para los que también pediremos colaboración a los concellos", defiende el responsable autonómico, que admite que "hay horarios en los que hay una demanda superior a las plazas ofertadas.

"Los medios son los que son, se organizan de la mejor manera", defendió Calvo, que apeló al importante incremento de la demanda de los últimos años y que se abre a analizar la viabilidad la creación de nuevas líneas y analizar las posibles vías de financiación una vez finalice el contrato en vigor, en 2030.